Georgina Rodríguez encanta fãs com novos registros de passeio de barco ao lado de Cristiano Ronaldo e filhos (Reprodução/Instagram @georginagio)

Empenhada em registrar seu passeio em família, Georgina Rodríguez segue impressionando grande parte de seus 50 milhões de seguidores no Instagram. A modelo, de 29 anos de idade, e parceira do craque Cristiano Ronaldo, 38, compartilhou mais um carrossel de fotos nesta quinta-feira (29) e encantou os fãs na web.

A modelo estampa logo a primeira foto, com uma selfie encarada. Em seguida, é possível se deparar com diversos registros da famosa com Cristiano Ronaldo, além dos filhos se divertindo durante o passeio.

Em um clima de sol e mar, a família da modelo e do craque aproveitaram bem o momento de férias em família. Diversos seguidores de Georgina Rodríguez ficaram encantados com a dupla de famosos e deixaram suas impressões nos comentários.

Além dos adjetivos “maravilhosa”, “perfeita” e “linda”, diversos internautas depositaram GIFs animados de Cristiano Ronaldo em forma de apreciação, bem como emojis de coração.

Saga do passeio de barco e reação dos fãs na web

Durante o passeio de barco em família, Georgina Rodríguez tem publicado diversos momentos nas redes sociais desde a semana passada. Ainda assim, os fãs da modelo seguem admirados com os registros.

Na última terça-feira (29), a modelo posou em frente a um vidro transparente e capturou seu reflexo, sendo o registro que estampa o carrossel. Em seguida, Georgina Rodríguez revela mais fotos do passeio realizado ao lado de Cristiano Ronaldo e dos filhos.

Na parte de comentários, os fãs da modelo e do jogador não deixaram de depositar suas impressões. Georgina recebeu diversos comentários elogiando os cliques garantidos sob o mar. “A família mais bonita”, comentou um dos seguidores. Confiram mais mensagens deixadas pelos internautas: