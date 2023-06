Enquanto Madonna segue internada, a filha da cantora choca a web ao publicar fotos sensuais

A filha mais velha da cantora Madonna está recebendo uma enxurrada de críticas na internet depois de publicar algumas fotos sensuais em seu Instagram. O motivo é que Lourdes Maria realizou as publicações enquanto informações sobre a internação de sua mãe com uma condição clínica delicada foram divulgadas nas redes sociais.

Conforme publicado pela Revista Monet, as imagens foram publicadas pela jovem em seu Instagram e em pouco tempo acabaram chamando a atenção dos seguidores.

No registro, é possível ver a jovem de 26 anos usando uma calça jeans justa com um top revelador que enfatiza suas curvas e deixa grande parte de seus seios à mostra.

Apesar de estar acompanhando de perto o quadro de saúde da mãe, Lourdes Maria não foi poupada das críticas e acabou optando por desativar os comentários nas publicações realizadas em seu perfil oficial.

Quadro clínico delicado

A cantora Madonna foi internada por causa de uma infecção bacteriana, chegando a necessitar de cuidados intensivos de saúde durante o período de internação.

A notícia foi confirmada por seu empresário, Guy Oseary, que alarmou a internet ao revelar que Madonna chegou a ser entubada durante o período mais crítico do tratamento.

Com as notícias sobre o quadro clínico da estrela pop, Lourdes recebeu uma série de comentários agressivos em suas fotos, sugerindo que ela não está preocupada com o estado de saúde da mãe.

“A sua mãe está internada na UTI. Não fique tirando a roupa, pelo amor de Deus!”, criticou um seguidor.

“Muita classe. Só que não”, comentou outra ao que uma terceira questionou: “Você colocou o corset de trás para frente?”.

Um quarto seguidor fez questão de deixar uma mensagem de apoio à mãe da jovem: “Igualzinha à mãe! Desejo uma recuperação plena para a Madonna”.