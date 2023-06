“De novo?” Neymar leva ‘toco’ de modelo norte-americana e é exposto nas redes

Não deu nem tempo de esfriar a bomba da traição com a influenciadora Fernanda Campos e o jogador brasileiro Neymar volta a ser notícia após ser ‘exposto’ nas redes em outra tentativa de flerte.

Neymar namora com a modelo Bruna Biancardi, que atualmente espera um filho do jogador, e na semana passada foi surpreendido com uma entrevista da influenciadora contando detalhes do caso que teve com o atleta, obrigando –o a reconhecer publicamente a traição e pedir desculpas à namorada.

“Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês”, escreve o jogador.

Agora, uma modelo norte-americana chamada Celeste Bright expôs o atleta pelo direct que recebeu dele, um emoji de aplausos, enviado na madrugada desta quinta-feira.

“Se você tem uma namorada, não mande dm para garotas. É errado é muito desrespeitoso com sua parceira”, disse a modelo em seu Instagram, que tem pouco mais de 1 milhão de seguidores.

Outro caso

Há poucos dias, outro caso de traição de Neymar veio à tona com a revelação de que ele teria ‘ficado’ com a influencer trans Sophia Barclay.

“Aconteceu no passado. Estávamos em uma festa particular e acabamos ficando, tendo relação e nada demais. Eu e ele estávamos solteiros na época”, disse Sophia.

Ela revelou ainda que após terem ficado, Neymar teria pedido que ela e outras mulheres que estavam presentes assinassem contratos de sigilo para evitar que a história vazasse para a imprensa. “Mas eu conversei com ele e consegui reverter para não assinar”, disse.