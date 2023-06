Chocolate com Pimenta: Depois dos trambiques, Sebastian terá final impensável

Depois de passar os vários capítulos de Chocolate com Pimenta armando para se dar bem, Sebastian (Tarcísio Filho) terá um final impensável para muitos que acompanham a novela da tarde.

No último capítulo da novela da Globo, que vai ao ar nesta sexta-feira (30), o vilão muda sua vida por completo, chegando a ganhar um verdadeiro amor. Na cena, o sobrinho de conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) se envolve com Sofia (Patrícia França), que segue morando em Ventura.

Sebastian (Tarcisio Filho) ajuda Jezebel (Elizabeth Savalla) no sequestro de "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Mas, antes que tudo acabe com um beijo romântico, eles acabam se bicando. No fim de Chocolate com Pimenta, Sebastian questiona o motivo da advogada alugar um escritório perto dele e ela responde: ”O Guilherme virou prefeito da cidade, eu fiquei com a clientela dele”.

Ainda com o jeito vigarista e machista, o personagem diz coisas absurdas para ela: “Mas é muita coisa pra carregar, mulher, tem muito mais lá fora, eu não aguento tanto assim, não”, diz o personagem de Tarcísio Filho.

Atriz Patrícia França interpreta a advogada Sofia Menezes em Chocolate com Pimenta (Renato Rocha Miranda/Globo)

Sofia, porém, consegue dar um jeito e diz que ele ainda está respondendo um processo e questiona se ele não quer alguém para defendê-lo no tribunal: “Agora que somos casados, você tem que me defender, não é? Afinal de contas, é obrigação da mulher defender seu maridinho”, rebate ele.

A advogada então dá uma nova resposta certeira, antes de tudo terminar com um beijo: “Só quando ele anda na linha. E você, meu amor, só fica fora da cadeia enquanto andar na linha, entendeu?”, alertará a defensora, beijando-o na sequência.

