Chocolate com Pimenta: Depois do fora de Aninha, Miguel não chega ao final sozinho

No final de Chocolate com Pimenta, Miguel (Caco Ciocler) fica arrasado por ter sido “abandonado” por Ana Francisca (Mariana Ximenes), que entrega todo seu amor para Danilo (Murilo Benício), mas o cigano não fica sozinho ao último capítulo da novela.

Na última hora, o filho de Ludovico (Ary Fontoura) ganha um companheiro de viagem, chamado Palito (Jean Felipe), que decide embarcar no voo de balão, já que sempre teve uma relação próxima com o personagem de Caco Ciocler em Chocolate com Pimenta.

Nas cenas finais, Miguel já está prestes a levantar voo no seu balão, quando observa Margot (Rosamaria Murtinho) e Beto (Alexandre Barillari) chegando. Ao lado deles está Palito, que surpreende o rapaz: “Eu quero ir embora com você, Miguel. Eu sempre quis voar”, pede o garoto, todo afobado.

Chocolate com Pimenta: Ao lado de Palito, Miguel vai desbravar o mundo (Reprodução/Globo)

Margoth e Beto também explicam a situação e tentam convencer o amigo de Ana Francisca a deixá-lo ir embora de Ventura: “Desde que soube que você vai embora, o Palito não fala em outra coisa. Ele teve até febre ontem. Você se tornou uma espécie de pai para ele”, diz a dona do hotel, que recebe o apoio do amigo: Miguel, leva o Palito com você”.

Mesmo quase convencido, Miguel faz alguns questionamentos para Margot, envolvendo a guarda da criança. Mas, a mãe de Guilherme (Rodrigo Faro) fiz que não consegue dar a atenção que o menino precisa e que enxerga que o filho de Ludovico pode ser a pessoa certa para estar com ele: “Nesse caso, suba, menino. Será meu companheiro de voo!”, falará o cigano, finalmente indo embora.

Chocolate com Pimenta: Danilo encontra quadro de Miguel e fica revoltado ao ver Ana Francisca sem roupa (Reprodução/Globo)

Com isso, no último capítulo da reprise de Chocolate com Pimenta, mesmo decepcionado com a decisão de Ana Francisca em ficar, Miguel deixa a cidade e Ventura acompanhado de um novo amigo, que acaba se tornando um filho adotivo.

Vale lembrar que o cigano também recebe um pedido de desculpas de Danilo, que caiu em mais uma das armações de Olga (Priscila Fantin), envolvendo sua pintura.

