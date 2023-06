Após traição e estado de choque, ex-marido de Preta Gil fatura bolada em primeiro dia de venda de conteúdo adulto

O personal Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, fatura ao menos R$ 4 mil em primeiro dia de venda de conteúdo adulto.

Como detalhado pelo site R7, após o fim do casamento com a famosa, o profissional entrou em uma plataforma voltada a fotos e vídeos eróticos.

Ao divulgar o link para a plataforma, Rodrigo publicou um vídeo no elevador. “Que comecem os jogos”, escreveu ele.

Na manhã desta quinta-feira (29), a primeira foto de Rodrigo já estava com 87 curtidas, o que significa que ele já conseguiu pelo menos 87 assinantes.

Os interessados pagam um valo mensal para ter acesso aos conteúdos. Para conferir as fotos e vídeos do ex de Preta Gil é preciso desembolsar US$ 9,90 por mês.

Sendo assim, nesse momento de estreia ele faturou por volta de R$ 4.350. O número pode aumentar ainda mais.

Preta Gil revela tratamento após traição: ‘Em estado de choque’

Também nesta semana, a cantora apareceu nas redes sociais para fazer um desabafo sobre o fim do casamento com o personal Rodrigo Godoy.

“Por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição”, iniciou a cantora.

“Achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes, não é sobre ciúmes bobo e sim sobre evidências. Sim eu coloquei uma pessoa pra trabalhar dentro da minha casa, que com sua dissimulação e mau caratismo fez o que fez”, continuou no desabafo.

“E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto”.

“Em estado de choque. Sim eu faço um trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade pra superar tudo isso p que estou passando junto com um tratamento oncológico, mas tem horas que não consigo!”, comentou.

