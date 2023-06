Antes de voltar ao Exército, Ex de Jojo Todynho deve assinar com a Record TV

Lucas Souza, que ficou conhecido como o ex de Jojo Todynho, estará na próxima temporada de A Fazenda, que começa em setembro. O nome do militar aparece nas listas e famosos cotados para 15ª edição do reality show apresentado por Adriane Galisteu.

Depois do casamento polêmico com a cantora, Lucas deixou a carreira militar de lado e focou em virar um influenciador digital e, para muitos fãs do reality rural, ele deve seguir os passos da campeã da 12ª edição. De acordo com a Caras, o influencer está confirmado no elenco de A Fazenda 15 e vai disputar o prêmio milionário.

Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, está na lista de famosos para reality show da MTV (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Vale destacar que os rumores aumentaram quando Lucas Souza anunciou que voltaria às forças armadas apenas no próximo ano: “Eu não iria falar da decisão que eu tomei. Eu iria deixar rolar mais um pouco”, começou ele.

“Em 2024 eu volto a ser militar da ativa. Em julho de 2024 eu volto a ser militar. Eu estou emocionado com isso, porque eu não posso antes. Eu tenho outros planos para este ano ainda. Foi para isso que eu nasci, é a minha vocação”, contou Lucas Souza, que estava no seu carro.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, vai voltar a trabalhar no Exército (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Lucas rompeu com o exército?

Depois da separação polêmica, o ex de Jojo Todynho tentou continuar com sua carreira nas forças armadas, mas também investindo na vida de influenciador digital. Mas, não conseguia conciliar tudo e ainda lidar com as notícias que surgiam na época e, por isso, acabou decidindo se afastar do trabalho.

Além disso, depois de anunciar o fim do matrimônio e voltar atrás, o oficial do exército revelou que precisou cuidar da saúde mental para lidar com críticas: “É muito diferente da minha vida antigamente. Eu tinha uma vida no anonimato e mais regrada. Agora, tenho uma vida pública. Tem que se adaptar e a melhor maneira é se adaptar às críticas, à vida dela, tentar acompanhar Jojo”, contou ele durante uma entrevista à Quem.

