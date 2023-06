Ana Maria revela dificuldade antes da fama: “paguei apartamento em 35 anos”

A manhã desta quinta-feira, 29 de junho, começou com Ana Maria Braga afiada no Mais você, ao dizer: ““Bom dia para as pessoas legais, as chatas podem voltar a dormir!”.

Logo após, a apresentadora chamou o seu parceiro de programa, Gil do Vigor, para dar dicas no quadro ‘Tá Lascado’. E surpreendeu os espectadores contando sobre o passado humilde, falando sobre o financiamento de seu primeiro apartamento.

Gil do Vigor estava dando dicas para as pessoas que sonham com a casa própria, falando sobre as mudanças dos programas de habitação anunciadas pelo Governo. Foi quando Ana Maria deu o seu relato sobre a compra do primeiro imóvel, quando ela não tinha dinheiro para pagar à vista.

“Eu vou te contar uma coisa: o primeiro apartamento que eu comprei na minha vida, lá atrás, quando eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar, eu sempre reservei 20% do que eu ganhava como se não existisse. E aí, com esse dinheiro que eu economizava por mês, eu dei entrada em um apartamento, que foi o primeiro da minha vida, e paguei em 35 anos”, disse Ana à Gil do Vigor.

#MaisVocê



A Ana Maria terminou de pagar um apartamento em 420 meses (35 anos)????? pic.twitter.com/ncL5owTrGY — Abelzinha (@Lanayanada) June 29, 2023

Ela ainda surpreendeu os espectadores ao anunciar que finalizou o pagamento há pouquíssimo tempo: “Eu vim pagando, terminei de pagar há pouco tempo, mas valeu muito a pena, porque é um pecúlio que eu tenho até hoje, minha mãe veio morar no apartamento, hoje em dia está alugado, é uma renda que eu tenho. É um negócio que você nunca mais esquece”, aconselhou.

