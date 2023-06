Amigo pessoal de Gugu diz que ele e Rose Miriam não tinham “qualquer forma de convivência”

Gugu Liberato faleceu em novembro de 2019, mas os desdobramentos sobre o destino de sua herança bilionária seguem repercutindo mais de três anos depois. Em nota exclusiva da revista Veja, foi revelado na noite desta quarta-feira, 28 de junho, que o falecido apresentador não tinha relação alguma com a mãe de seus filhos, Rose Miriam.

A revelação chocante foi feita pelo amigo pessoal e diretor, que conhecia o apresentador desde 1982, Walter Wanderley, que, segundo a revista, publicou uma escritura pública em cartório em 26 de dezembro de 2019, na qual conta mais detalhes sobre as relações de Gugu.

Amigo de longa data, Walter afirma que “nunca viu ou ouviu dizer sobre um relacionamento de união estável ou convivência marital entre Gugu e Rose Miriam”. Ainda segundo a revista, a relação do diretor e do apresentador era tão intensa, que Walter chegou a tatuar o rosto do falecido comunicador em seu peito em homenagem após a sua morte.

Reprodução Walter Wanderley, o "goiabinha", prestou homenagem ao Gugu após a sua morte (Instagram)

Walter detalhou sobre quando Gugu começou a cogitar a ser pai: “nos meados dos anos 2000, ouvi Gugu dizer que tinha vontade de ser pai, porém não gostaria de ter um relacionamento na forma tradicional como um casamento. Ele dizia que um homem deveria plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos”.

No relato que a revista encontrou no cartório, Walter relembrou que Gugu havia questionado ele sobre Rose, já que ele pensava que ela poderia ser “uma excelente mãe para seus filhos”. O diretor ainda detalhou que “nos últimos 37 anos em trabalho, viagens e outros momentos, nunca viu a presença de Rose ou mesmo ouviu declarações de Gugu sobre ela em conversas mais íntimas, que remetessem a uma relação de marido e mulher. Em todas as casas de Gugu havia um quarto para cada filho, mas não havia um cômodo destinado a Rose”.

Walter ainda finaliza a escritura dizendo que Gugu optou por ter casas de veraneio separadas no Guarujá, para que não corresse o risco de caracterizar “qualquer forma de convivência”.

