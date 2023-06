‘Zoológico de ser humano’: internet não poupa críticas a Sandy após foto com fãs

A cantora Sandy está sendo alvo de uma série de críticas depois que fotos suas com fãs acabaram viralizando na internet. Nos registros, publicados em diversas redes sociais, a cantora posa junto aos fãs separada por uma grade, o que causou a indignação dos internautas.

Conforme publicado pela Quem, o comportamento da cantora foi alvo de críticas e de comentários incrédulos de seguidores.

O registro, feito no dia 23 de junho, foi do momento em que Sandy chegou ao Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Ela teria notado a presença dos fãs no local e parado para bater algumas fotos ao lado deles, sem se preocupar com a separação da cerca.

Em pronunciamento, a assessoria de Sandy informou que ela encontrou os fãs em uma área restrita do aeroporto e parou rapidamente para cumprimentá-los.

Chuva de críticas

🚨VEJA: Sandy recebe fãs separada por grades e internautas comentam: “Zoológico humano”. pic.twitter.com/immCcPMW1i — CHOQUEI (@choquei) June 27, 2023

Espantados com a grade separando a cantora dos fãs, os comentaristas não pouparam críticas à Sandy, e aproveitaram também para questionar a forma como as celebridades se aproximam de seus fãs.

“Estou aqui vendo um programa de fofoca e fiquei chocada com a Sandy, o tanto que ela é péssima com os fãs”, comentou um internauta.

“Zoológico de ser humano”, criticou outro ao que um terceiro completou: “A Sandy recebendo seus fãs é a imagem mais patética que você verá hoje. Vejam que lindo, os animais na cerca”.

Apesar da grande maioria criticar a postura da cantora, diversos seguidores saíram em defesa de Sandy, alegando que no local seria impossível ter qualquer outro tipo de interação com os fãs.

“Esse tipo de grade é fechado, não dá para abrir!”, comentou uma pessoa.

“As pessoas esperavam o que? Que ela pulasse a grade? Isso não é um portão”, finalizou outra.

