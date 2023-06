Você sabia? Atriz de Chocolate com Pimenta está na abertura de Mulheres de Areia

As novelas Chocolate com Pimenta e Mulheres de Areia se cruzam apenas nas reprises da Globo, mas mesmo antes da história de Walcyr Carrasco fazer sucesso na emissora e dividir o horário com o clássico da dramaturgia, uma atriz esteve na abertura da história das irmãs gêmeas Ruth e Raquel.

Exibido há 30 anos, o remake de Mulheres de Areia, que foi ao ar em 1993, ainda desperta muitas curiosidades nas pessoas, como, por exemplo, quem é a mulher que aparece na abertura da produção, que foi levada ao ar originalmente em 1973, e a resposta é Mônica Carvalho.

Chocolate com Pimenta: Gigi (Mônica Carvalho) e Timóteo (Marcello Novaes) (Divulgação/Globo)

Ou seja, mesmo com o fim de Chocolate com Pimenta, nesta sexta-feira (30), a atriz não sairá de cena nas tardes da Globo, afinal, ela estará na abertura icônica da novela, que assume o horário total no Edição Especial.

Porém, Mônica Carvalho vai se despedir de Gigi, a garçonete do restaurante do hotel de Margot (Rosamaria Murtinho). Na história de época, a personagem era apaixonada por Danilo (Murilo Benício), mas chega a se envolver com Timóteo (Marcello Novaes), primo da protagonista Ana Francisca (Mariana Ximenes), mas, no final da novela, ela fica sozinha.

Além de Chocolate com Pimenta, a participação na abertura de Mulheres de Areia ajudou Mônica Carvalho em outras novelas, fazendo ela deixar a carreira de modelo e virar uma importante atriz da Globo, onde esteve no elenco de História de Amor (1995), onde ganhou seu primeiro papel fixo, A Indomada (1997), Corpo Dourado (1998), Porto dos Milagres (2001), Cidadão Brasileiro (2006), Caminhos do Coração (2007), Uma Rosa com Amor (2010), além de Fina Estampa (2011).

Mônica Carvalho também atuou fora da Globo. Em 2021, ela participou de Gênesis, sua última novela. Mas, a famosa também esteve em outras produções e no teatro.

