Vídeo: esposa e filhas de Bruce Willis fazem homenagem emocionante ao ator na Calçada da Fama

Emma Heming Willis, de 45 anos, acabou de levar suas filhas em uma turnê de apreciação de seu companheiro e pai das meninas, Bruce Willis, de 68.

Hoje, Emma compartilhou uma montagem emocionante no Instagram documentando o passeio que ela teve com suas duas filhas, Mabel (11) e Evelyn (9). O clipe apresentava vídeos das crianças visitando a estrela do pai Bruce na Calçada da Fama de Hollywood e reagindo à figura de cera do ator no museu de cera Madame Tussauds.

A postagem incluía fotos e vídeos de 2018, quando Emma levou Mabel e Evelyn em uma excursão semelhante por Hollywood. A legenda dizia: “2018 x 2023 - nunca envelhecerá #proudfamily”, que significa “família orgulhosa”.

Os fãs encheram a publicação de comentários com mensagens de apoio à família Willis. Uma pessoa escreveu: “Isso é adorável. Que bela experiência.” Outro acrescentou: “‘Papai, sinto tanto a sua falta’ me deixou em lágrimas [emoji de coração vermelho] um vídeo fantástico cheio de amor por seu pai”, comentando sobre a frase da filha do ator.

No início deste ano, a família de Bruce anunciou que ele havia sido diagnosticado com demência frontotemporal. Emma compartilhou a notícia no Instagram em fevereiro, escrevendo: “Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD). Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isso seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro”.

Bruce também tem três filhas com sua ex-mulher, Demi Moore: Rumer (34), Scout (31) e Tallulah (29).

Com toda a certeza, as filhas do ator hollywoodiano vão vão valorizar essas memórias para sempre.

