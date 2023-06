Vai na Fé: Saiba qual vizinha de Sol vai ao tribunal defender Theo das acusações

Os depoimentos envolvendo a acusação de abuso sexual em Vai na Fé começaram e, nos próximos capítulos da novela da Globo, Theo (Emílio Dantas) será surpreendido com uma ajuda inesperada, que pode mudar o rumo da história.

Sem que o vilão saiba, Dona Neide (Neyde Braga) entra na sala para depor a favor do empresário, mas deixa Sol (Sheron Menezzes) sem acreditar no que ela diz diante do juiz. Na cena, a protagonista da novela fica chocada ao descobrir que a idosa vai testemunhar a favor de Theo, que fica aliviado ao ouvir que é um “homem bom” perante o juiz.

Vai na Fé: Testemunhas são ouvidas, mas uma vai surpreender (Divulgação/Globo)

Durante o julgamento em Vai na Fé, dona Neide fala tudo aquilo que sabe sobre Theo e, ao juiz, ela diz que o vilão da novela da Globo quer ficar mais aproximo de Jenifer (Bella Campos), sua filha biológica, mas que Sol tem raiva dele por nada justificável.

Sem entender o real motivo, a protagonista da trama das sete fica nervosa e diz que não acredita que ele ainda pode sair bem perante as acusações de abuso sexual. Na cena, Sol sai da sala de depoimentos revoltada e decide desabafar com Marlene (Elisa Lucinda), que também fica inconformada com a atitude de Neide.

Vai na Fé: Sol vai ficar furiosa com testemunha que decide proteger Theo (Divulgação/Globo)

Depois de muito conversar, as duas personagens de Vai na Fé decidem quebrar qualquer tipo de vínculo com a vizinha fofoqueira, esperando que o juiz não caia na lábia dela. Porém, nos momentos seguintes, ele inocenta Theo.

“Considerando a ausência de provas materiais e acolhendo as provas testemunhais com seu devido peso, às dúvidas razoáveis levantadas pela defesa não foram sanadas. Assim, no mérito, a materialidade do crime de estupro de vulnerável não restou comprovada. Absolvo Theo Camargo Bastos das acusações imputadas nesse processo”.

