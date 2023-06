Um dos looks mais icônicos da princesa Diana estará em leilão muito em breve; saiba o valor

Adivinhe, fãs reais? Uma peça icônica da moda, uma vez usada pela falecida princesa Diana, vai a leilão e, claro, tem um preço alto.

Esta semana, a Sotheby’s anunciou que o icônico suéter vermelho com estampa de ovelhas usado pela ex-princesa de Gales será leiloado. Os lances para o suéter serão feitos de 31 de agosto a 14 de setembro.

Em junho de 1981, Diana, que estava noiva do príncipe Charles na época, foi vista pela primeira vez usando a peça e combinou o visual com uma camisa polo branca por baixo e jeans azul.

De acordo com a Sotheby’s, o suéter custará entre US$ 50.000 (cerca de R$ 242.000) e US$ 80.000 (cerca de R$ 387.000). Muitos fãs reais podem não saber agora que o suéter original de Diana foi enviado de volta para os designers Sally Muir e Joanna Osborne (os fundadores da marca britânica Warm & Wonderful) depois que a princesa Diana danificou um dos punhos. Em vez disso, uma nova versão foi enviada para a princesa real e a original foi guardada... até agora.

Os designers do suéter compartilharam: “Em março passado, enquanto vasculhávamos o sótão em busca de um padrão antigo, avistamos uma pequena caixa. Dentro, escondido ao lado de uma colcha de algodão, estava o suéter de ovelha vermelha original de Diana de 1981″.

O icônico suéter vermelho da princesa Diana não é o único item dela a ser leiloado este ano. Em janeiro passado, a estrela de reality show Kim Kardashian, 42 anos, comprou um pingente raro que pertenceu à realeza, em um leilão organizado também pela Sotheby’s. A fundadora da Skims comprou a bela joia por um total de $ 197.453.

De uma coisa sabemos: as impressionantes peças de moda da princesa Diana serão para sempre icônicas.

Leia também: