‘Tropa da Virginia’: influenciadora ganha mais de 140 mil seguidores após mãe de Virginia virar fã

Glenda, jovem de 24 anos de Redenção, no Pará, jamais imaginaria o sucesso que atingiria em questão de horas. A influenciadora, mãe de dois filhos, mostra em seu Instagram o seu dia a dia como dona de casa, cozinhando para os dois filhos, além de fotos ao lado do marido, Danyel Araujo dos Santos. E, hoje, algo mudou!

Acontece que a mãe da empresária e influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mostrou o perfil de Glenda à sua filha, enquanto ela gravava um stories e bastou isso para que a paraense ganhasse mais de 125 mil seguidores em apenas duas horas!

Em seus stories, Virginia gravou sua mãe falando de Glenda e escreveu: “Tem uma semana que minha mãe só fala dessa menina. Que a menina é fofa, humilde e caprichosa”. Então, no próximo stories a dona da WePink marcou a influenciadora paraense, dizendo que “Minha mãe virou sua fã, nota ela. Desejamos tudo o sucesso do mundo para você”, enquanto sua mãe, Margareth, descrevia a jovem.

Reprodução Mãe de Virginia vira fã de influenciadora e logo a jovem viraliza Foto: @virginia (Instagram)

“Ela compra blusinha de 20 reais e mostra. A menina é fofa, humilde e caprichosa. Fiquei fã da menina porque ela é novinha, tem a idade da Virginia, é mãe de dois filhos, e a mãe dela é vaidosa, é nova”, disse Margareth nos stories de sua filha, Virginia.

Em poucos minutos, as publicações de Glenda foram lotadas de comentários dizendo “Quem também veio pela ‘tropa da Virginia’”, “Vim pela Virgínia 😂 desejo sucesso p vc” e “Vim pela Virgínia. Seguindo e ajudando tu a crescer”.

Reprodução Glenda ganhou mais de 130 mil seguidores em 3 horas Foto: @glendaoficial33 (Instagram)

Emocionada, Glenda gravou um stories contando: “Eu acordei hoje com 14 mil seguidores. Até que a Virginia Fonseca me assistiu hoje. Gente eu nem sonhava. Eu já mandei mensagem para muita gente me respostar. Nenhuma chegou no nível dela”.

E continuou: “Eu tô chorando de gratidão e de alegria, porque Redenção (sua cidade), é pequena, então ter seguidores, pode trazer benefícios para a gente”.

