Saiba por que Thiago Nigro não usa mais as roupas compradas por Maíra Cardi

Recentemente os seguidores do coach de finanças Thiago Nigro, o Primo Rico, voltaram a questionar o empresário a respeito das roupas utilizadas por ele. Enquanto muitos aprovaram o novo visual, outros apontaram o fato de ele não estar mais utilizando as roupas compradas por sua noiva, a coach de emagrecimento Maíra Cardi.

Conforme publicado pela Quem, os questionamentos dos seguidores de Thiago foram feitos por meio de uma caixa de perguntas abertas pelo influenciador em seu Instagram.

Na ocasião, um dos seguidores perguntou o motivo de Thiago não usar mais as roupas escolhidas pela noiva ao renovar seu armário.

“Foi em vão as roupas que a Maíra comprou para você?”, questionou um seguidor, ao que o coach prontamente respondeu: “Realmente, já perdi algumas”.

Thiago então revelou que a recente mudança no visual aconteceu em decorrência dos novos hábitos adotados por ele: “Eu perdi 14kg até agora e fui para a academia 80 vezes desde o começo do ano. Então ganhei alguma massa magra também”.

Thiago Nigro comenta sobre roupas compradas por Maíra Cardi (Reprodução / Instagram)

Mudança radical

A mudança radical no armário do coach de finanças aconteceu logo após o anúncio de seu relacionamento com Maíra Cardi, em março deste ano.

As compras foram feitas por Maíra depois que os seguidores do casal apontaram o fato de Thiago usar somente roupas prestas e em tons mais escuros, o que motivou a influenciadora a renovar o visual do companheiro.

Na época, o Primo Rico apareceu em seus stories do Instagram para revelar os novos looks: “Vocês estavam reclamando que só tinha roupas pretas? Acabaram os problemas. É loucura isso daí. Quero ver se vou usar”, ao que Maíra prontamente respondeu: “Vai fica gato, com cara de primo rico. Vai usar, amor”!

Juntos desde o começo deste ano, Maíra Cardi e Thiago Nigro devem subir ao altar no próximo mês de agosto, em uma celebração com duração de 5 dias e diversos eventos.