Saiba a verdade por trás da retirada de ‘Love, Love’, música de Naldo com Melody, das plataformas musicais

Na tarde da última terça-feira (27), fãs de Naldo Benny tiveram uma surpresa após o novo hit ‘Love, Love’, feito em parceria com Melody, ser retirado do Spotify.

A música explodiu rapidamente e já conta com mais de 5 milhões de visualizações no Youtube em 11 dias de lançamento. Contudo, ainda não se sabe o real motivo da retirada desta plataforma específica.

Segundo o site ‘IstoÉ', Naldo explicou que ainda estão levantando o motivo, mas explica que não teve plágio.

“A minha equipe e a da Melody está levantando o motivo da música ter saído do ar. Não teve plágio, tivemos liberação para ela ser lançada, não sabemos o que causou isso. Estamos pedindo para que o Spotify volte com a música na plataforma”.

Acusação de plágio

A música faz uma clara referência à canção ‘Kiss Kiss’ (2007) de Chris Brown, ídolo de Naldo. Contudo, o artista brasileiro explicou que obteve autorização do rapper. O artista internacional inclusive é creditado na versão brasileira.

Outra música que também bebe da fonte de Chris Brown é ‘Tu Vai Me Ver no Paredão’, de MC Thammy, lançada há dois meses. Seria essa a acusação de plágio?

LEIA TAMBÉM: Modelo que participou de clipe da Anitta fala sobre simulação de ‘cena de sexo’: “Foi bom”

No Instagram, Melody chegou a comemorar o sucesso da música na terça-feira, antes dela sair do ar. “Quando você sente que venceu”, escreveu a cantora após a música chegar na posição 29 do Top 50 Brasil do Spotify.

Escute as duas músicas e compare:

Love, Love - Melody, Naldo Benny feat Matheus Alves

Gabi Saiury e MC Thammy - Tu Vai me Ver no Paredão (Love Funk)

LEIA MAIS:

⋅ Com esta foto, Jojo Todynho foi comparada a personagem Barbie; confira

⋅ ‘Como a vida deve ser’: Patrícia Poeta celebra o Orgulho LGBTQIA+ na Globo

⋅ Ex-namorada de Gugu Liberato reaparece e dá detalhes do relacionamento intenso