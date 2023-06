Polícia confirma a morte do ator Julian Sands, desaparecido desde janeiro de 2023

O corpo do ator foi encontrado no último sábado, 24 de junho (Reprodução / Twitter)

A polícia dos Estados Unidos confirmou a morte do ator Julian Sands, desaparecido desde janeiro de 2023. Segundo informações divulgadas pelo Omelete, a confirmação da morte veio após a identificação de um corpo localizado em junho no Monte Baldy.

O ator Julian Sands foi dado como desaparecido em janeiro deste ano, após sair para uma trilha na região do monte Baldy, no sul da Califórnia, no dia 13 de janeiro. Montanhista experiente, Sands tinha paixão por trilhas e escaladas, admitindo que um de seus maiores sonhos era “escalar um pico remoto nos Himalaias”. Na época de seu desaparecimento, a região da Califórnia foi afetada por uma série de tempestades.

Conforme um comunicado emitido pelo Departamento de Polícia do Condado de San Bernardino, a confirmação da morte se deu após o resultado positivo na identificação de restos mortais localizados no Monte Baldy.

“O processo de identificação do corpo encontrado no Monte Baldy foi concluído e a vítima foi identificada como Julian Sands, de 65 anos. A causa da morte ainda está sendo investigada e estamos aguardando pelos resultados de testes adicionais”.

“Gostaríamos de agradecer aos voluntários que trabalharam incansavelmente para ajudar a localizar o Sr. Sands”.

Carreira de sucesso

Famoso por sua atuação na série Smallville: As aventuras do Superboy, Sands também teve participações em outras produções de sucesso.

Nascido em 4 de janeiro de 1958, na Inglaterra, Sands iniciou sua carreira artística nos anos 1980.

Ao longo de sua trajetória como ator, ele integrou o elenco de filmes como Mistérios e Paixões, Despedida em Las Vegas, Aracnofobia e Uma Janela para o Amor.

Já no campo das séries, além de Smallville o ator também participou de produções como Dexter, The L Word e The Blacklist.

