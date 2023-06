Paula Fernandes revela tudo sobre jantar íntimo que teve uma coincidência especial com Taylor Swift

Paula Fernandes relembrou seu encontro com a cantora Taylor Swift no Brasil, em 2012. As duas lançaram o sucesso “Long Live”, que ajudou a abrir as portas da cantora pop em nosso país ainda mais.

Na época, Paula teve um jantar bastante íntimo com Taylor e revelou como viveu esse momento, que foi até marcado por uma coincidência.

“Tenho as melhores lembranças daquele papo. Sentia o nervosismo natural de estar ao lado de uma artista internacional, mas também a realização, por ter sido convidada por ela para fazer a versão da música em português e cantá-la ao seu lado. (...) Ela foi simpática e gentil. Me mostrou coisas importantes pra ela, como os gatos que ela tem, no celular, e escolhemos quase o mesmo prato para o jantar, sem combinar”, disse a cantora em entrevista ao portal GQ.

O jantar delas aconteceu depois de que elas dividiram palco no Citibank Hall do Rio de Janeiro, onde Paula foi chamada de “maravilhosa” por Taylor.

“Acho um fenômeno, gosto de todas as canções dela. Adoraria poder estar com ela novamente, cantando e botando o papo em dia”, disse Paula sobre a vontade de se reencontrar.

Relembre a canção gravada por elas: