Modelo que participou de clipe da Anitta fala sobre simulação de ‘cena de sexo’: “Foi bom”

Tentando sempre inovar nas músicas e nos videoclipes, Anitta lançou ‘Funk Rave’, canção que não somente bateu recordes em plataformas de streaming, mas também causou polêmica antes mesmo de sair.

Primeiro a artista quebrou seu próprio recorde, chegando à posição 85 do TOP 200 Global do Spotify, com 1.675,267 milhões de streams até o dia 24 deste mês. Antes o topo pertencia à ‘Boys Don’t Cry’, lançada em 2022 e com 1.492 milhões de streams.

Já no Youtube o clipe lançado na última sexta-feira (23) conta com quase 6,5 milhões de visualizações e está em 1º nas músicas em alta.

O clipe causou polêmica ainda em janeiro deste ano, após o vazamento de algumas cenas ‘picantes’. O modelo Yuri Meirelles, que protagonizou a simulação de sexo oral com Anitta, deu mais detalhes sobre a atuação.

“Não rolou a cena porque foi apenas uma insinuação do ato, já que o principal foco do clipe é a música e a exaltação da cultura do baile funk no Rio de Janeiro, por isso não focaram tanto no sexo. Acho que foi o melhor a ser feito, por isso que o resultado ficou tão bom. Anitta está abrindo as barreiras do funk, já que tem visibilidade mundial”, explica.

O rapaz comenta que o contato com a artista não foi apenas profissional, já que a relação de amizades entre eles se mantém após as filmagens.

“Ela é alto-astral, gente boa e divertida. Nos demos super bem de cara. Até esqueço que ela é a Anitta. A gente troca ideia no Instagram e no WhatsApp. É minha parceira. Construímos uma amizade maneira”.

Veja a cena polêmica que vazou antes do clipe:

