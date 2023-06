Meghan Markle e seus piores encontros com Kate Middleton

A relação de Meghan Markle e Kate Middleton nem sempre foi ruim. No início, ambas pareciam bastante amigas e, inclusive, elas e seus respectivos maridos, príncipe Harry e príncipe William, eram vistos como o quarteto fantástico da realeza. Mas, em meio a diversas polêmicas após o casal Sussex deixar o Reino Unido, em 2020, as coisas mudaram bastante.

Enquanto alguns acusam Meghan Markle de ser a vilã da história, outros a defendem e afirmam que ela foi vítima de uma “monarquia fria e racista”.

A relação difícil de Meghan Markle e Kate Middleton

O rejeição de um abraço

Desde o primeiro dia que Meghan conheceu Kate Middleton, ficou marcada a diferença entre elas. Na ocasião, a esposa de Harry não hesitou em abraçar a princesa dee Gales, mas isso não agradou Kaste, já que foge dos costumes e regras da diplomacia real.

O incômodo no casamento de Meghan e Harry

Kate Milddeton teria ficado descontente com o vestido escolhido para a sua filha, princesa Charlotte, pois era maior do que ela. Na ocasião, Markle pediu para que a cunhada fosse à costureira para arrumar o look, mas a princesa de Gales exigia um novo, apesar de faltar pouco tempo para o grande dia e a atriz estar vivendo um tumultuoso momento devido às declarações que o seu pai tinha dado à imprensa.

“Encontrei Meg no chão. Chorando”, contou Harry sobre o estresse que sua esposa viveu com Middleton.

No dia seguinte ao encontro, Kate levou à duquesa de Sussex algumas flores acompanhadas por uma nota de desculpas.

"Foi uma semana muito complicada para o casamento e ela estava irritada por alguma coisa, sim, é verdade, sobre os vestidos das damas de honra. Ela me fez chorar e machucou meus sentimentos. Ela pediu desculpas, me comprou flores e escreveu uma nota se desculpando. Ela fez o que eu faria se soubesse que eu tinha magoado alguém", disse Meghan.

O insulto durante gravidez

No meio da terceira gravidez de Kate, Meghan Markle brincou ao chamá-la de “cérebro de bebê” devido à pouca memória que ela estava apresentando devido aos problemas hormonais que uma mulher grávida enfrenta.

No entanto, isso foi considerado um insulto para Kate, que fez questão de deixar isso claro, aumentando ainda mais a distância entre elas.

“Você falou sobre meus hormônios. Não somos próximas o suficiente para que você fale sobre meus hormônios!”, disse Kate Middleton, segundo o príncipe Harry em seu livro de memórias, Spare.

