Madonna adia a sua turnê mundial depois de ser hospitalizada

Madonna, a rainha do pop, teve que adiar sua turnê após ser hospitalizada de emergência por uma grave infecção bacteriana que afetou seriamente sua saúde.

De acordo com fontes como Milenio, foi seu representante que deu a conhecer a notícia através da rede social Instagram. Ele publicou um comunicado onde garante que depois anunciarão as novas datas da turnê de Madonna.

O que aconteceu com Madonna?

De acordo com a informação, a famosa cantora desenvolveu uma doença bacteriana que a deixou vários dias na UTI, disse Guy Oseary, seu representante.

Embora haja várias versões correndo nos meios sobre o verdadeiro estado da rainha do pop, a verdade é que a versão oficial do seu gerente garante que ela está estável, mas em recuperação sob observação médica de especialistas.

Até agora, o gerente dela não deu maiores detalhes sobre o assunto, mas informou que em breve serão anunciadas as medidas que serão tomadas para retomar a turnê que estava programada para que a rainha do pop comemorasse o 40º aniversário do seu primeiro single, Holiday.

Madonna planejava viajar por grande parte do mundo, incluindo locais na América do Norte, Europa e América Latina.