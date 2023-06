Look de luxo: Patricia Poeta foi trabalhar com blazer que vale mais de mil reais

Diariamente no Encontro, Patrícia Poeta chama a atenção do público com os looks que escolhe para apresentar o matinal da TV Globo. Mas, nesta semana, a famosa brilhou com um blazer quadriculado, que usou na segunda-feira (26).

Em clima de festa junina, a jornalista comandou o programa Encontro com Patrícia Poeta com uma peça em xadrez colorido, que custou cerca de R$ 1,3 mil. O produto, que é levemente acinturado com lapela e tem fechamento duplo com botões transparentes e ombreiras, é vendido na Schutz.

No programa desta segunda-feira (26), Patrícia Poeta começou empolgando quem estava no estúdio da Globo, em São Paulo, e disse que o clima junino ainda não tinha acabado.

Além do blazer xadrez e colorido, a apresentadora do Encontro usou uma calça, que custa cerca de R$ 798, feita em algodão com cintura alta e pregas abaixo do cós, e uma blusa branca canelada e escarpim.

Isabella Fiorentino usou a mesma peça

Em março deste ano, Isabella Fiorentino vestiu o mesmo blazer com uma minissaia, que custa cerca de R$ 648, de corte transpassado assimétrico e camiseta branca. Para finalizar, bota marrom.

Patrícia Poeta fala com Yasmin Santos sobre assalto

Yasmin Santos foi a convidada musical do Encontro desta terça-feira (27), mas antes de apresentar os seus hits, ela conversou com Patrícia Poeta e lembrou do assalto que sofreu na frente de sua casa. Mas, uma atitude da apresentadora deixou a web revoltada.

Logo no começo do programa, Patrícia questionou como foi a situação do assalto e a famosa respondeu que tinha mudado de residência, mas que o trauma ficou e precisou lidar com crises de ansiedade. Porém, durante a conversa, a contratada da TV Globo acabou chamando imagens do assalto e quem acompanhava o matinal não gostou.

Patrícia Poeta faz pedido "sem noção" ao conversar com Yasmin Santos no Encontro (Reprodução/Globo)

“A Yasmin Santos teve a casa assaltada e foi agredida, revela que ficou traumatizada e com crise de ansiedade. Patrícia Poeta chama imagens do assalto. Qual foi, TV Globo?”, escreveu uma pessoa, ao criticar Patrícia.

Uma outra telespectadora do matinal também disse que a apresentadora do Encontro errou ao pedir para mostrar as cenas do assalto a casa de Yasmin Santos e afirmou que “o programa é péssimo, mas se equiparar com Sonia Abrão é demais”.

