Jojo Todynho compartilhou mais um de seus treinos em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira (28), engajando milhares de seus seguidores na rede social. Habituada a lidar com os haters, a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ recebeu uma crítica sobre seu corpo e não deixou barato.

A cantora e estudante de Direito publicou um vídeo em seu perfil, revelando um recente treino dos glúteos. Não é a primeira vez que Jojo compartilha parte de seu treino, inclusive a famosa tem incentivado diversos seguidores a adotar uma rotina de exercícios físicos. No entanto, ainda se depara com comentários negativos.

“Sinceramente, como alguém pode achar isso gostosa? Pode ser comunicativa, maravilhosa pessoa, mas gostosa está longe”, escreveu um internauta no vídeo.

Jojo Todynho rebate hater após compartilhar treino de glúteo: ‘Boca de assoprar sopa’ (Reprodução/Instagram)

Ao notar o comentário em seu vídeo, Jojo Todynho prontamente resolveu dar uma resposta. “Gostoso é você, né?”, ironizou. “Com essa boca de assoprar sopa.”

Em seguida, a cantora entrou no perfil do homem que fez a crítica e resolveu deixar um comentário em uma de suas fotos. “Se olhe no espelho”, registrou a famosa, acompanhado de um emoji de coração e outro de riso.

Jojo Todynho rebate hater após compartilhar treino de glúteo: ‘Boca de assoprar sopa’ (Reprodução/Instagram)

Leia mais:

Fãs de Jojo elogiam cantora por determinação

Apesar dos comentários negativos, Jojo Todynho se sobressai nas redes pela quantidade de seguidores que a apoiam e gostam de seu conteúdo. Na mesma postagem do treino dos glúteos, a famosa recebeu diversas mensagens de carinho por parte dos seguidores.

“A Jojo é um exemplo de determinação, por trás de muitos dos seus comportamentos há uma que ninguém conhece, mas julga. Muitas vezes cancelada, julgada, mas admiro a forma que ela dá as reviravoltas da vida. Não concordo com algumas atitudes mas respeito porque nossas atitudes são resultados do início da formação da nossa história. Se permitir é para quem tem coragem”, registrou um seguidor.

“Que maravilha te ver assim cuidando de ti ao natural. A gente fica com uma força. Poderosa demais!”, comentou outra seguidora.

Diversos usuários da rede social também depositaram mensagens afirmando se sentirem estimulados a voltar para suas respectivas rotinas de treino.