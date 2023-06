Ficou parecido? Argentino realiza mais de 30 cirurgias para se parecer com Ricky Martin

Francisco Mariano Javier Ibanez disse que já fez mais de 30 cirurgias plásticas para se parecer com Ricky Martin. O argentino é ator, apresentador e coach e durante uma entrevista revelou ser viciado em procedimentos estéticos.

De acordo com o site ‘Quem’, Ibanez chegou a pesar 176 quilos e perdeu 92 após participar do reality show argentino ‘Cuestion de Peso’ e depois disso, resolveu focar no sonho de se parecer com o cantor pois, de acordo com ele, os amigos já diziam que os dois eram parecidos.

“Isso começou há muito tempo, quando me disseram que eu tinha um ar de Ricky Martin. Eu levei isso como uma brincadeira, mas comecei a fazer algumas mudanças e a semelhança aumentou. Peguei uma foto dele, percebi que gostava dele e, como tudo na vida, quando gosto de algo, vou em frente”, explicou.

Francisco conta com mais de 180 mil, seguidores no Instagram e diz que gosta dos elogios que recebe na rede social.

“Vou ser honesto, eu me importo muito com o que as outras pessoas pensam. Não há nada que me dê mais prazer do que ouvir ‘como você é lindo’. Quase toda a minha vida estive num corpo em que não queria estar.”

LEIA TAMBÉM: “Bissexualidade tá em todo mundo”: marido de Aline Wirley fala sobre ficar com outros homens

Mas nem tudo é positivo nas mudanças para se parecer com Ricky Martin. Fran Mariano explicou que já foi vítima de um erro médico que, segundo ele, injetou óleo industrial na sua face.

“Eu tinha óleo nas sobrancelhas e nas pálpebras, e estava caindo. Outro médico tirou, mas a cicatriz ficou. Agora tenho lentes de contato, porque senão não consigo enxergar. O líquido que foi injetado em mim estava ficando dentro dos meus olhos. Quando ele me injetou, eu estava dormindo, acordei sentindo muita dor e meu rosto inteiro inchou”, disse ele em entrevista ao jornal ‘Clarín’.

Ele também disse ter sofrido outro tipo de erro após perder peso e precisar remover o excesso de pele.

“Ele me abriu em dois, como um peixe, para tirar o excesso de pele. Por isso tive que fazer uma tatuagem para cobrir as cicatrizes. Hoje, com muita terapia, consegui entender o porquê de tantas cirurgias. E deixo o alerta: cirurgias só em último caso.”

Sobre ser parecido com Ricky, o homem explica que não era esse o objetivo, e que ele queria apenas se sentir diferente.

“Queria me sentir bem, uma pessoa normal. Não queria isso. Fui abusado pelo meu irmão. Eu queria ser outra pessoa, não sei se queria ser necessariamente Ricky Martin, mas sim ser outra pessoa”.

LEIA MAIS:

⋅ ‘Zoológico de ser humano’: internet não poupa críticas a Sandy após foto com fãs

⋅ Ex-namorada de Gugu Liberato reaparece e dá detalhes do relacionamento intenso

⋅ Saiba a verdade por trás da retirada de ‘Love, Love’, música de Naldo com Melody, das plataformas musicais