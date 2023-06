Ex-namorada de Gugu Liberato reaparece e dá detalhes do relacionamento intenso

O assunto sobre a disputa pela herança de Gugu Liberato ainda continua sendo um assunto forte na imprensa brasileira.

O apresentador que faleceu em 2019, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico e passar dois dias hospitalizado em uma UTI, teve sua sexualidade exposta por meio de uma carta feita pela mãe dos seus filhos, Rose Miriam, que busca ser reconhecida na partilha.

Contra essa atitude, uma ex-namorada de Gugu Liberato reapareceu e decidiu dar uma entrevista contando detalhes do relacionamento com ele e expressando sua indignação.

“É desnecessário expor a vida do Gugu, não precisava disso. Até porque ele sempre foi uma pessoa querida, sempre ajudou as pessoas, era o sonho dele ser pai. O Gugu sempre foi um grande pai, grande filho, grande amigo. Não precisava brigar por dinheiro. Até porque ele deixou todo mundo bem. O inventário dele, a vontade dele tinha que ser respeitada por todo mundo. Se meus filhos ficassem com 70% de tudo, eu ficaria feliz da vida porque a mãe pode trabalhar. Agora, eu fico pensando nos filhos. Ele deixou os filhos bem, isso é o mais importante”, disse em entrevista ao Metrópoles.

Fabiana Andrade, que participou do quadro “Banheira do Gugu”, relembrou o relacionamento e deu detalhes de como tudo aconteceu.

“Quanto à sexualidade do Gugu, ele era livre. O importante de tudo é a felicidade total da pessoa. Não adianta tentar ser o que a pessoa não é. E comigo ele foi homem, não tem o que falar. Ele me abriu portas de trabalho, me ajudou muito. Não conheço uma pessoa ligada ao Gugu que ele não tenha ajudado em vida. (...) “Meu relacionamento com ele foi maravilhoso. Ele sempre foi uma pessoa livre, alegre, do bem. E eu me apaixonei pela pessoa dele, pelo ser. Uma pessoa bondosa, carismática, amiga, carinhosa”, revelou.

A empresária também mencionou que os dois viveram um relacionamento aberto e que ele era uma pessoa muito feliz e livre.

“Ele sempre foi muito livre, gostava de amar e viver, era intenso nos sentimentos, muito alegre, nunca gostou de se expor, sempre preservou sua vida, a intimidade, a família. Ele queria viver o momento. Nunca saiu da boca do Gugu se ele era ou não era [homossexual]. Então, não entendo o motivo de tantas críticas”, finaliza.

Após um homem entrar com pedido de reconhecimento de paternidade de Gugu, o jornalista Erlan Bastos, do site Em Off, revelou a existência de uma carta escrita à por Rose em 2010, na qual ela admite saber da sexualidade do seu companheiro.

A carta de Rose tem seis páginas, mas é possível ver alguns trechos a seguir:

“Esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. (...) Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério. Sei de muitas coisas sobre seu homossexualismo, já quis saber da sua boca, mas não foi possível porque você nega terrivelmente. Você pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade. Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus, orando e jejuando. Só com oração e jejum vou conseguir isso”, escreveu.

