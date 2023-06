‘Eu estou falando’: Mariana Rios perde a paciência na Record e diz poucas e boas

“Existe voz de comando aqui e essa voz sou eu”, disse Mariana Rios ao vivo na Record TV. Nesta terça-feira (27), enquanto apresentava mais um dia no reality show A Grande Conquista, a famosa perdeu a paciência com os participantes e acabou sendo comparada com uma professora, pelo menos nas redes sociais.

No Twitter, uma pessoa que acompanhava o esculacho ao vivo, disse que ao ouvir a bronca da famosa lembrou dos tempos de escola. Já uma outra escreveu: “A Mariana Rios parece as professoras de escola”, sinalizando ainda que estava se divertindo com a situação.

Para quem não acompanhou o reality A Grande Conquista, Mariana estava ao vivo com os participantes, que formaram mais uma Zona de Risco, onde um deles vai ser eliminado, mas a tensão ficou grande e ela precisou intervir para tentar não criar ainda mais polêmica.

“Existe uma voz de comando neste programa e essa voz sou eu. Eu não vou ficar gritando com vocês, porque eu tenho respeito pelo público de casa, que não merece alguém gritando no microfone no ouvido dele”, disse Mariana, que estava visivelmente brava.

Mariana Rios coitada, merece adicional por insalubridade https://t.co/wnRNRxl5Vj — Love Realitys (@loverealitysbr) June 28, 2023

Depois do discurso, fãs do programa afirmaram que a famosa superou qualquer expectativa e que no programa desta terça-feira (27) “mostrou quem manda”. Porém, um outro brincou que um outro participante do reality show da Record TV mandou um recado: “Eita, Rico [Rico Melquiades] disse que Mariana Rios não deixou o poder hablar [falar]’”.

Gostando muito da Mariana Rios, sabe se impor!👏👏👏👏👏 — NARA BARBALHO MARTINS (@nara_barbalho) June 28, 2023

Além do puxão de orelhas geral, Mariana Rios deu uma bronca focada em apenas uma das participantes, que continuou falando junto com ela: “Sandra, Sandra, eu estou falando. Quando eu pedir a atenção de vocês, por favor, me escutem e me deem esta atenção”.

A “bronca da professora”, como disseram alguns internautas, aconteceu depois que a exaltação dos ânimos na Mansão ficou generalizada. Naquele momento, a apresentadora do reality show A Grande Conquista, da Record TV, não conseguia dar continuidade ao programa, que seguia em votação e como ninguém lhe dava ouvidos, ela deixou bem claro que eles precisam respeitar quando ela estiver falando.

Mariana Rios parece as professoras de escola kkkkkkkkkkkkkkkkk#AGrandeConquista https://t.co/4WmM5A8Mmc — BBBma2023 (@bbbmania2022) June 28, 2023

