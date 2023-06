‘Como a vida deve ser’: Patrícia Poeta celebra o Orgulho LGBTQIA+ na Globo

“Estamos aqui falando de amor”, disse Patrícia Poeta ao conversar com Pepita no Encontro desta quarta-feira (28), que fez um especial sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

Durante a entrevista, a cantora disse que sentia muito orgulho de sua trajetória: “Quando eu ouvi mãe, pela primeira vez, eu fiquei muito emocionada. Eu vivo em um país onde o preconceito mora ao lado”, disse a famosa, que também cantou no palco do matinal.

“Estou muito feliz de fazer este programa. Temos nosso coral LGBT e uma plateia diversa, como a vida deve ser”, afirmou Patrícia Poeta, que estava ao lado de quem foi acompanhar o matinal da TV Globo ao vivo.

No Twitter, diversos telespectadores parabenizaram o Encontro por falar de diversidade nas manhãs da Globo, mas Pepita acabou chamando a atenção: “Estou arrepiado assistindo o Encontro. Uma travesti falando sobre ser mãe e reafirmando sua identidade em TV aberta, às 9h30 da manhã. Que momento!”, escreveu um fã.

Look de luxo de Patricia Poeta no Encontro

Diariamente no Encontro, Patrícia Poeta chama a atenção do público com os looks que escolhe para apresentar o matinal da TV Globo. Mas, nesta semana, a famosa brilhou com um blazer quadriculado, que usou na segunda-feira (26).

Em clima de festa junina, a jornalista comandou o programa Encontro com Patrícia Poeta com uma peça em xadrez colorido, que custou cerca de R$ 1,3 mil. O produto, que é levemente acinturado com lapela e tem fechamento duplo com botões transparentes e ombreiras, é vendido na Schutz.

Patrícia Poeta usa blazer de luxo para apresentar o Encontro (Reprodução/@patriciapoeta)

No programa desta segunda-feira (26), Patrícia Poeta começou empolgando quem estava no estúdio da Globo, em São Paulo, e disse que o clima junino ainda não tinha acabado.

Além do blazer xadrez e colorido, a apresentadora do Encontro usou uma calça, que custa cerca de R$ 798, feita em algodão com cintura alta e pregas abaixo do cós, e uma blusa branca canelada e escarpim.

