Com esta foto, Jojo Todynho foi comparada a personagem Barbie; confira

Jojo Todynho posa com look rosa e fãs dizem que ela está "toda Barbiezinha" (Reprodução/@thiagosetra)

Jojo Todynho conquistou mais uma vez os fãs com uma foto toda rosa, que foi publicada no perfil de Thiago Setra, personal stylist da Pequena Lo, que legendou a imagem com um “hey Barbie”.

Na foto, Jojo aparece com um vestido rosa, com mangas e uma calça justa. O look conta ainda com um detalhe, um grande laço que fica no ombro da famosa, que foi elogiada pelos seguidores.

Nos comentários da publicação, feita no perfil oficial de Thiago Setra no Instagram, anônimos mandaram muitos emojis de coração e com olhares apaixonados. Outros também publicaram figurinhas de fogo e escreveram que a famosa estava “toda Barbiezinha”.

Jojo Todynho também não perdeu tempo e mandou corações para o personal stylist. Será que eles vão trabalhar mais vezes juntos?

Jojo Todynho faz “bailão” em sua mansão no Rio de Janeiro

Aparentemente, Jojo Todynho não tem o que reclamar da segunda-feira. Pelo Storie do Instagram, a famosa mostrou aos seus milhares de seguidores que com ela não tem tempo ruim, até antes de dormir.

Em plena segunda-feira, Jojo Todynho faz festa na sala de sua mansão (Reprodução/@jojotodynho)

Antes de mandar o seu “boa noite” diário, a contratada da TV Globo apareceu dançando “Aí a Mãe Gosta”, hit que está dominando os vídeos de dancinha nas redes sociais: “Passando para dizer que vai começar o bailão, porque eu estou animadíssima, muito animada, esqueça tudo. Eu não vou subir e eu vou colocar o que o meu bailão”, disse Jojo.

Animada, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” surgiu com uma taça de bebida na mão e dançando sozinha, mas não teve tempo para desânimo. Quem acompanhou viu a famosa aproveitando cada espaço da sala de sua mansão, que fica no Rio de Janeiro.

Mas, como tudo tem um tempo, depois, em outro Storie do Instagram, Jojo apareceu deitada em sua cama e mandou aquele “boa noite” tradicional.

