“Bissexualidade tá em todo mundo”: marido de Aline Wirley fala sobre ficar com outros homens

Em 28 de junho é comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+ e, para celebrar a data, o ator e influenciador Igor Rickli, marido da ex-BBB Aline Wirley desde 2015, com quem tem um filho, Antonio, de 8 anos, fez um desabafo nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, falando sobre a sua sexualidade.

O ator, que se declara bissexual e vive em um relacionamento aberto com a cantora do grupo Rouge, iniciou o vídeo falando sobre a importância de falar sobre a questão da sexualidade abertamente: “A gente sabe exatamente o tamanho do buraco que é falar de sexualidade em um país extremamente machista, em um mundo machista. E notei que esse incômodo não devia ser meu. Isso é um problema da pessoa, da sociedade, por isso a gente precisa falar e organizar isso”, iniciou Igor.

Quando questionado se já ficou com homens, o marido de Aline não pestanejou: “Claro que já fiquei com homens. Ser um homem bissexual, eu vou te falar que gera muitos questionamentos na cabeça das pessoas. Não é exatamente uma coisa convencional, mas acho que nos dias de hoje tá todo mundo abrindo mais a cabeça para entender isso”.

Durante todo o vídeo, o ator buscou incentivar as pessoas a “abrirem a cabeça”: “A humanidade não está pronta para essa conversa ainda, mas a bissexualidade tá em todo mundo! É como você trabalha isso dentro de você e permite como isso acontece”.

Igor afirmou ainda que, caso não tivesse assumido sua bissexualidade, seria uma pessoa frustrada: “Por sorte eu tive muitos fatores positivos que me ajudaram a ir puxando isso, senão eu seria um cara extremamente frustrado, extremamente reprimido e reverter tudo isso em violência e agressividade é justamente o que eu não quero”.

O marido de Aline critica o “pacto de silêncio dos homens em não falar sobre isso, sobre a vunerabuilidade e os desejos ocultos do homem”, afirmando que “essa masculinidade tóxica está nos levando para um caminho muito nocivo”.

Quando questionado se a sua sexualidade e estilo de vida chegou a impactar sua carreira, o ator afirma que sim: “Impactou comercialmente. O maior ganho foi o estado de libertação. O que adianta estar trabalhando, ganhando dinheiro e se sentindo um prisioneiro, se sentindo desonesto?”, indagou.

Igor finaliza o seu vídeo desejando que as pessoas tenham orgulho de ser quem são: “Essas convenções todas, o que é certo e o que é errado, isso tudo foi inventado pelo homem e a gente não precisa mais ser refém disso. Desejo que vocês fluam!”.

