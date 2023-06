Will Smith revela detalhes de seu motorhome e o valor do aluguel surpreende

'The Heat' foi o nome escolhido para o motorhome de Will Smith (Divulgação)

O ator Will Smith recentemente revelou detalhes do interior de seu motorhome, surpreendendo fãs e seguidores. O veículo, que tem 2 andares, 22 rodas e 16,7m de comprimento, foi desenvolvido pela empresa Anderson Mobile Estates, especializada neste tipo de construção.

Conforme publicado pela Casa Vogue, o motorhome de Will Smith foi batizado com o nome de “The Heat” e tem capacidade para receber até 30 pessoas com luxo e conforto.

Moldado para deixar os viajantes confortáveis, o veículo é equipado com tetos e laterais deslizantes, além de uma tela de 100 polegadas para transmissão de filmes e programas de televisão.

No local, os convidados do ator, ou os felizes locatários, podem contar com escritório, um closet e até mesmo um camarim equipado com mesa e iluminação para garantir uma maquiagem perfeita.

No banheiro, o chuveiro tem o estilo de uma sauna com direito a portas de vidro que mudam de opacidade conforme a escolha de quem está utilizando o espaço. Para quem olha de fora, a visão interna dos cômodos é calculada conforme a vontade dos viajantes, que controlam as janelas e teto do motorhome.

Detalhes da copa do The Heat (Divulgação)

Valores astronômicos

O The Heat foi adquirido por Will Smith como um veículo de férias para desfrutar momentos entre amigos e família sem deixar de lado o luxo.

Com 111,5m², o motorhome tem valor estimado em 2,5 milhões de dólares, aproximadamente 12 milhões de reais.

No entanto, para quem deseja apenas curtir uma semana a bordo do motorhome, o valo do aluguel é ligeiramente inferior ao da compra de um veículo com todas estas comodidades, ficando em torno de 9 mil dólares (aproximadamente R$45 mil).

Assim como Will Smith, outros famosos são adeptos das facilidades de um motorhome, entre eles estão nomes como Shakira, Brad Pitt, Charlie Sheen, Jim Carrey, Sharon Stone e Sylvester Stallone. As imagens do modelo escolhido pelo ator foram divulgadas pela própria fabricante.

Leia também: Chris Rock conta que assistiu ‘Emancipation’, com Will Smith, por uma razão cruel; entenda