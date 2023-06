“Vou com essa fé e com esse amor”: Simony volta ao hospital para sessão de quimioterapia

A cantora Simony voltou a compartilhar com seus seguidores sua rotina de tratamento contra o câncer nesta segunda-feira, quando voltou a se internar para mais uma sessão de quimioterapia com imunoterapia.

“Indo para fazer mais uma sessão de quimioterapia com imunoterapia, agradecendo muito a Deus por esse tratamento super eficaz maravilhoso e é isso, vou com essa fé , esse amor, esse agradecimento sempre!”, disse a cantora.

Neste domingo, Simony esclareceu que apesar dos últimos exames não terem acusado a presença de focos de câncer no intestino, o que pode indicar a remissão da doença, ela tem que completar o tratamento.

“Ainda tem um pouquinho de tratamento pela frente, creio que vá até agosto, vamos ver o que o médico vai dizer, se vou fazer as quatro (sessões de quimio) que faltam ou se vou fazer só mais duas. Não sei!”, esclareceu a artista.

Nesta segunda Simony postou que ainda está meio perdida com essa reviravolta toda. “É difícil cair a ficha assim, de uma hora para outra, mas enfim, eu tô muito feliz, ainda tenho a continuação do tratamento, que vai até agosto... estou super feliz”, disse a cantora em um stories no seu Instagram.

O diagnóstico de câncer no intestino da cantora foi feito em agosto do ano passado, e após um longo tratamento ela foi considerada curada, mas no início deste ano foram detectados novos focos da doença e ela teve que recomeçar o tratamento com quimioterapia e radioterapia.

“Vocês viram que loucura foi essa do tumor sumir, né”, disse Simony, deixando claro que não esperava que a remissão de doença começasse tão rapidamente.