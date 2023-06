VÍDEO: Onça é achada em condomínio de luxo onde moram Zé Felipe e Virginia, entre outros famosos

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o Corpo de Bombeiros resgatou uma onça parda no condomínio de luxo Aldeia do Vale, em Goiânia, Goiás, nesta terça-feira (27). O animal, que estava ileso, foi achado em uma área comum de convivência do local (veja abaixo), onde moram famosos como o casal Zé Felipe e Virginia Fonseca, o cantor Leonardo, e as cantoras Maiara e Maraísa.

Uma onça foi parar dentro do Condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia.



É o mesmo onde moram uma 'penca' de famosos, incluindo Zé Felipe, Virgínia e "as Maria": pic.twitter.com/4gKnE5gxYn — galtiery rodrigues (@GaltieryR) June 27, 2023

Segundo os bombeiros, o animal foi sedado e capturado sem ferimentos. Depois, foi entregue para a equipe do Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

A corporação foi acionada por volta das 7h, quando seguranças do condomínio avistaram o animal circulando perto das casas. Depois, a onça entrou em uma construção na área comum de convivência, onde foi instalada uma rede para que não saísse até a chegada do resgate.

Em postagem nos stories de seu Instagram, Zé Felipe falou sobre o animal. “Apareceu aqui uma ‘onçona’ vermelha, sabe? Elas parecem um gatão grande, pois são mais compridas. A onça pintada é mais robusta, mais encorpada. A vermelha é parece um gatão grande, mas morde do mesmo jeito”, afirmou o cantor.

Zé Felipe falou sobre onça resgatada em condomínio de luxo em que mora: 'Gatão grande' (Reprodução/Instagram)

E o avião?

Na manhã desta terça-feira, o jornal Extra divulgou que o avião de R$ 17 milhões que a influenciadora Virginia Fonseca deu a Zé Felipe em abril deste ano, na realidade, continua em nome de uma das 20 empresas dela.

A jovem presenteou Zé Felipe com o avião avião Citation Excel modelo 560XL, fabricado em 1999, da Cessna, para celebrar os 25 anos do pai de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, porém mais de dois meses depois, o avião não foi passado ainda para o cantor sertanejo.

Ainda segundo o Extra, o presente está em nome da FS Holding e Participações LTDA (FS vem de Fonseca Serrão, sobrenomes da influenciadora), na qual Virgínia é a única administradora e não possui sócios. O jornal revelou ainda que apesar do valor milionário do jatinho, capital social da empresa é de apenas R$ 500 mil.

As outras 19 empresas da mulher de Zé Felipe possuem sócios, incluindo o próprio cantor sertanejo, na empresa Talismã Eventos, que é do sogro de Virginia, Leonardo.

LEIA TAMBÉM: