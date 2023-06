Vai na Fé: Depois de muito tentar, personagem vai sofrer com indiferença de Lui

Em Vai na Fé, novela exibida às 19 horas na Globo, Lui (José Loreto) prestou um depoimento contra Theo (Emílio Dantas) para proteger Sol (Sheron Menezzes), que, no passado, foi violentada sexualmente pelo empresário. Mas, agora, uma outra personagem terá que lutar para se aproximar do artista.

Nos próximos capítulos da novela das sete, Lui não vai conseguir perdoar Lumiar (Carolina Dieckmann), que descobre toda a verdade sobre seu ex-namorado, que vai acabar sofrendo com indiferença, depois de ter destratado o famoso no tribunal. Vale destacar que a advogada chega a abandonar o vilão perante aos fatos que viram realidade.

Vai na Fé: Sol (Sheron Menezzes), Lui (José Loreto) e Ivy (Azzy) durante um show (Divulgação/Globo)

Na cena, prevista para ir ao ar em breve, depois que descobre tudo sobre Theo, Lumiar aparece chocada e muito machucada e, por isso, decide viajar para o retiro dos pais, onde tenta se desculpar com seu meio-irmão, que não facilita, a tratando com muita indiferença.

A situação familiar fica pior já que nenhum dos dois se esforça para manter o mínimo de convívio. Vale lembrar que depois da briga no tribunal, onde ambos perdem a cabeça, eles cogitaram manter uma certa harmonia pelo bem de Dora (Cláudia Ohana).

Abandonado por Lumiar, Theo encontra uma nova paixão em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Ainda me Vai na Fé, o perdão de Lui vai demorar para chegar, mesmo sabendo que Lumiar abriu os olhos e se afastou de Theo e abandonou o caso do personagem. Na cena, a advogada da novela tenta conversar com o artista, mas ele ignora e destrata a irmã, que fica cada vez mais tensa com a situação.

Será que até o fim da novela da Globo, Lumiar vai conseguir o perdão de Lui e a paz vai reinar no retiro de Vai na Fé?

