“Sempre fiz o que quis com eles e pouco sofri”, diz Luana Piovani sobre os homens

Luana Piovani não poupou palavras ao falar sobre seus relacionamentos passados e a forma como enxerga os homens.

Durante conversa no podcast ‘Desculpa Alguma Coisa’, a atriz disse que os homens “sempre foram instrumentos” para ela.

Ela também disse que a sua maior preocupação é com as mulheres e a lutas delas para sobreviver e criar os filhos.

“Minha maior preocupação são sempre as mulheres, não estou nem aí para os homens. Graças a Deus, eles sempre foram instrumentos na minha mão, sempre fiz o que quis com eles e pouco sofri. Mas me preocupo com as mulheres porque somos nós que estamos sendo massacradas e lutando para sobreviver”, comentou.

Piovani, que já se relacionou com celebridades como Pedro Scooby, Rodrigo Hilbert, Marcos Palmeira, Rodrigo Santoro e Dado Dolabella, também comentou sobre sua exposição na internet, o que causa crítica de algumas mulheres. Contudo, ela disse estar blindada contra esse tipo de comentário.

“Uma quantidade grande de mulheres machistas fala loucuras sobre mim. Dói, mas não a ponto de eu ficar chorando, magoada. Sempre brinco que meu sistema de defesa foi feito na Nasa. As críticas não me abalam há pelo menos 15 anos. Tenho 32 de carreira, então demorei 17 anos para aprender isso. Corri para a terapia e sempre tive uma estima trabalhada”.

“Faziam chacota”, diz Luana Piovani sobre agressão de Dado Dolabella

Em outro podcast, a famosa já havia falado sobre relacionamentos, e comentou sobre a agressão que sofreu quando estava com Dado Dolabella e os julgamentos em uma época ‘sem internet’.

“Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando ‘mexeu com uma, mexeu com todas’. Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido”, comentou.

Os dois mantiveram uma relação entre 2006 e 2008 e em 2014 Dado Dolabella foi condenado pela Lei Maria da Penha por agressão física à namorada.

