Presente para quem? Saiba a verdade sobre avião que Virginia Fonseca “deu” para Zé Felipe

Imagina a situação: você ganha um carro de presente, mas o documento do veículo não fica no seu nome. Você ainda assim consideraria que é seu? Foi exatamente isso que aconteceu com o presente que a influenciadora e empresária Virginia Fonseca deu para o seu esposo, Zé Felipe.

Na manhã desta terça-feira, 27 de junho, o jornal Extra divulgou que o avião de R$ 17 milhões que a influenciadora deu ao cantor sertanejo em abril deste ano, na realidade, continua em nome de uma das 20 empresas de Virginia.

Virginia presenteou Zé Felipe com o avião avião Citation Excel modelo 560XL, fabricado em 1999, da Cessna, para celebrar os 25 anos do pai de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, porém mais de dois meses depois, o avião não foi passado ainda para o cantor sertanejo.

Na ocasuão, Zé Felipe publicou em seu Instagram com a legenda: “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda. Te amo demais meu amor, esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo”.

Mas, ainda segundo o Extra, o presente está em nome da FS Holding e Participações LTDA (FS vem de Fonseca Serrão, sobrenomes da influenciadora), na qual Virgínia é a única administradora e não possui sócios. O jornal revelou ainda que apesar do valor milionário do jatinho, capital social da empresa é de apenas R$ 500 mil.

As outras 19 empresas da mulher de Zé Felipe possuem sócios, incluindo o próprio cantor sertanejo, na empresa Talismã Eventos, que é do sogro de Virginia, Leonardo.

