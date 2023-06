Neymar e Bruna Biancardi revelam o nome da filha e o significado surpreende

Neymar e Bruna Biancardi confirmaram o nome da primeira filha do casal. A pequena se chamará Mavie, nome que pode ter se originado da expressão francesa “ma vie”.

Conforme publicado pelo O Globo, o nome da menina foi anunciado pelo jogador, de forma não intencional, durante o Chá Revelação, que aconteceu no último sábado, 24 de junho. A escolha foi confirmada por Bruna através de uma publicação em suas redes sociais.

Sem origem definida, acredita-se que o nome Mavie é derivado da expressão francesa “ma vie”, que significa “minha vida”.

Nome viral?

Após o anúncio oficial do nome da filha do casal Neymar e Bruna Biancardi, diversos famosos e anônimos passaram a se interessar pelo nome.

Temendo a popularização do nome, alguns famosos, como a atriz Naiumi Goldoni, se pronunciaram lamentando a escolha. Segundo a atriz, sua filha Mavie de 2 anos e 8 meses recebeu o nome justamente por não ser uma escolha comum.

“Ninguém é dono de nome nenhum, mas me deixa sofrer porque minha filha vai ter o nome mais comum dos próximos anos. Neymar vai fazer ter mais Mavies do que arroz no Brasil”, desabafou Naiumi.

Leia também: Saiba o que Neymar disse à influenciadora após ela revelar traição

A atriz ainda publicou em seu Instagram: “Tá correndo por aí que Mavie será o nome da filha de Neymar e Bruna...E eu feliz da vida que tinha escolhido nomes pouco usuais no Brasil (gosto pessoal, nada contra), mas agora Maviezoca vai ser uma entre milhões de meninas registradas como Mavie nos próximos anos. Só me resta dizer que eles têm bom gosto”.

Conforme publicado pelo EXTRA, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam para a existência de 27 meninas registradas com o nome Mavie.