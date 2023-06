Netflix: estes são os 3 filmes famosos que você tem POUCOS dias para assistir antes que sejam removidos

A Netflix adicionará novas séries, programas e filmes ao seu catálogo durante julho com o objetivo de prender os seus assinantes, mas também eliminará uma variedade de produções no início do mês.

Entre os projetos que deixarão a plataforma para dar lugar aos lançamentos estão vários filmes com grandes orçamentos, estrelas de Hollywood colossais e sucesso de bilheteria.

Filmes disponíveis na Netflix que você deve assistir esta semana antes que sejam removidos

Todos esses blockbusters chegaram ao gigante do streaming depois de terem conquistado o público na tela grande, mas agora se despedem da biblioteca do serviço para sempre. Por isso, reunimos três filmes famosos na Netflix que você deve ver esta semana antes que sejam removidos.

Era uma Vez em... Hollywood (2019)

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie protagonizam este longa-metragem de Quentin Tarantino que foi indicado a dez categorias nos Prêmios Oscar e ganhou em duas.

Sinopse oficial: Hollywood, 1969. Enquanto um ator e seu dublê avaliam seu futuro na agitada cidade de Los Angeles, o casal mais quente do momento chega à casa ao lado.

Último dia para ver na Netflix: 30 de junho de 2023

Missão Impossível - Efeito Fallout (2018)

Os amantes da franquia Missão Impossível devem ver novamente a sexta entrega da saga protagonizada por Tom Cruise.

Sinopse oficial: O fracasso de uma missão obriga Ethan Hunt e sua equipe a cooperar com a CIA — e alguns rostos conhecidos — em uma corrida para salvar o mundo da destruição nuclear.

Último dia para ver na Netflix: 1 de julho de 2023

Elysium (2013)

Matt Damon e Jodie Foster brilharam com suas interpretações neste filme distópico de ação e ficção científica que você deve ver, se ainda não o fez. No entanto, fica o alerta de que é apenas recomendado para maiores de 18 anos.

Sinopse: Em 2154, os ricos prosperam na Estação Espacial enquanto os pobres sofrem na Terra. Um trabalhador moribundo luta para salvar a si mesmo e restaurar o equilíbrio.