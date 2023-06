GKay mora de aluguel? Influenciadora digital responde pergunta indiscreta

GKay voltou aos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira (27), depois que uma entrevista com a Bloquerinha dominou as demais redes sociais. Durante a conversa, a dona do “De Frente com Bloquerinha” perguntou se ela ainda mora de aluguel e a famosa respondeu na lata.

“Eu moro. Mas, eu estou construindo a minha casa em Alphaville”, disse a criadora da Farofa, festa que promove o seu aniversário e acabou virando um dos mais conhecidos eventos no país. Em tom de deboche, Bloquerinha diz que acha a região “meio barra pesada”, mesmo sendo uma área nobre na grande São Paulo, mas GKay entra na brincadeira e começa a rir das falas da influenciadora digital.

Depois disso, a apresentadora questiona se GKay fará um evento para os íntimos para apresentar sua futura casa e ela diz: “Mas, nós somos íntimas, Blog?” e a influencer responde que elas “podem se tornar, sem nenhum problema”.

Eu gosto q a Gkay não deitou tbm 🗣🗣🗣🗣 https://t.co/oomYmYiT7P — Ísis Murbach (@isismurbach) June 27, 2023

Fãs ficam divididos após a entrevista com a Bloquerinha

A conversa entre amigas acabou dominando os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira (27). Mas, na rede social, quem acompanhou tudo ficou dividido: " A GKay estava ótima na entrevista com a Blogueirinha”, aplaudiu um perfil.

Um outro disse que as influenciadoras digitais são “tudo” nesta nova entrevista: “Ficou a melhor coisa do mundo. Eu estou rindo até agora e estou feliz porque ela deve ter ficado com medo e agora percebeu que todo mundo amou”.

Gkay é um ar de superioridade com os amigos as vezes mas ela tem meu coração menina — maria luiza (@neymarhappiness) June 27, 2023

Porém, há quem não tenha gostado do conteúdo: “Eu acho a GKay uma mulher tão forçada e sem graça”, pontuou outra pessoa. Já um quarto anônimo disse que a influencer é uma pessoa “sem educação”, mas ressaltou que esta era apenas sua visão sobre a entrevista que deu para Bloquerinha, que também não agradou a pessoa.

