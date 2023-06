Rumores sobre a suposta separação do príncipe Harry e Meghan Markle aumentam com essas pistas

O Príncipe Harry e Meghan Markle continuam sendo tema de conversa não só no Reino Unido, mas no mundo todo, mesmo depois de eles terem decidido renunciar à realeza britânica.

Ambos continuam no centro das atenções após a ruptura do contrato milionário que haviam assinado com o Spotify e, como se isso não bastasse, terem sido classificados como “golpistas” por um dos diretores da plataforma por não cumprirem o contrato.

E, além de tudo isso, os rumores de uma suposta separação do casal estão fortes há alguns meses, devido às poucas aparições que tiveram juntos.

As pistas do possível divórcio de Harry e Meghan Markle

O casal Sussex subiu ao altar há seis anos, tendo mais tarde dois filhos: Archie e Lilibeth. Apesar disso, há rumores de Meghan e Harry estariam enfrentando uma forte crise matrimonial que aumenta devido ao caos econômico que eles estão vivendo.

O jornalista britânico Tom Bower, especialista real, assegurou que ambos estão vivendo separadamente pois eles “começaram a levar vidas separadas já que Meghan estaria cansada de Harry”.

Além de não terem feito homenagem nas redes sociais em seus últimos aniversários, a mídia acusou Meghan de ter negado dar um beijo em Harry quando apareceram na “câmera do beijo” em um jogo de basquete.

Na última semana, a aparição de Markle chamou a atenção ao aparecer com um olhar triste, fazendo com que os fãs destacassem que ela não está em um bom momento e que isso poderia ser por causa das acusações do Spotify, além da sua suposta separação.

Depois que Harry apareceu sozinho durante a coroação do Rei Charles III, alguns meios apontam que a família real lhe ofereceu um novo papel dentro da instituição caso ele abandonasse os Estados Unidos e voltasse para o Reino Unido.

Até o momento, todos esses comentários são apenas boatos, pois nenhum dos envolvidos confirmou o suposto divórcio, no entanto.

