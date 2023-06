‘Êxtase’: Mãe de Lexa reagiu desta forma ao saber da reconciliação com Guimê

Depois de alguns meses de tensão e muita polêmica, MC Guimê e Lexa reataram o casamento e já publicaram diversas fotos e Stories juntos. Mas, além dos fãs do casal, Darlin Ferrattry, a mãe da cantora, também ficou muito feliz ao saber que o genro estava de volta a família. Porém, uma atitude chamou a atenção de quem a segue nas redes sociais.

Segundo a mãe de Lexa, a novidade envolvendo o casamento da herdeira acabou deixando ela muito empolgada e, é claro, que ela contou o que fez ao saber de tudo: “Estou em êxtase! A alegria e as emoções são tão grandes! Coloquei o quadro deles na parede do quarto”, disse ela ao GShow.

Durante a entrevista, Darlin Ferrattry também contou que estava no pós-operatório, mas não aguentou e fez algo que era proibido pelos médicos: “”Não estou muito legal porque fiz uma cirurgia, mas fiz tudo que não podia fazer: saí correndo, pulei tanto. Estou muito feliz, graças a Deus”, afirmou ela.

Vale lembrar que durante a suposta separação de Lexa e MC Guimê, depois que o funkeiro deixou o BBB 23, Darlin sempre cogitou e fez tudo para que o casal não decidisse colocar um ponto final na história. A matriarca disse ainda que deu muitos conselhos para Lexa sobre a vida em casal.

Lexa perdoou os erros de MC Guimê dentro do BBB 23 (Reprodução/@lexa)

“Não escondo a minha felicidade de ninguém. Sempre deixei claro que era tudo que meu coração se alegraria em ver: minha filha e meu genro. Eles sempre se amaram, desde o primeiro momento que se viram! A alegria voltou a reinar em nosso lar!”, escreveu Darlin Ferrattry em uma publicação no Instagram.

A sogra de MC Guimê disse ainda que seu coração explodiu de alegria ao saber que Lexa conseguiu deixar a polêmica do BBB 23 de lado: “Te amo mais que tudo, minha filha! Você merece ser sempre muito feliz ao lado do seu marido que tanto te ama. Guimê, o genro do meu coração, o genro que Deus me deu”, declarou ela.

