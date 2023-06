Este pedido ‘sem noção’ de Patrícia Poeta durante o Encontro revoltou a web

Patrícia Poeta faz pedido "sem noção" ao conversar com Yasmin Santos no Encontro (Reprodução/Globo)

Yasmin Santos foi a convidada musical do Encontro desta terça-feira (27), mas antes de apresentar os seus hits, ela conversou com Patrícia Poeta e lembrou do assalto que sofreu na frente de sua casa. Mas, uma atitude da apresentadora deixou a web revoltada.

Logo no começo do programa, Patrícia questionou como foi a situação do assalto e a famosa respondeu que tinha mudado de residência, mas que o trauma ficou e precisou lidar com crises de ansiedade. Porém, durante a conversa, a contratada da TV Globo acabou chamando imagens do assalto e quem acompanhava o matinal não gostou.

“A Yasmin Santos teve a casa assaltada e foi agredida, revela que ficou traumatizada e com crise de ansiedade. Patrícia Poeta chama imagens do assalto. Qual foi, TV Globo?”, escreveu uma pessoa, ao criticar Patrícia.

“Yamin Santos já me recuperei do trauma do assalto a 2 meses atras estou melhor até me mudei de casa”



Patricia Poeta: “Vamos ver imagens do assalto” #Encontro — Joseph S. (@j0sephms) June 27, 2023

Uma outra telespectadora do matinal também disse que a apresentadora do Encontro errou ao pedir para mostrar as cenas do assalto a casa de Yasmin Santos e afirmou que “o programa é péssimo, mas se equiparar com Sonia Abrão é demais”.

Já um terceiro disse que Patrícia Poeta pegou pesado ao dizer “vamos ver imagens do assalto” e lembrou que a cantora ainda está se recuperando do trauma e disse ao vivo que tinha mudado de casa por causa do momento difícil.

Quem aí também tá curtindo a Yasmin no #Encontro? 💜🎵



YASMIN NO ENCONTRO pic.twitter.com/R4Po47yk6U — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 27, 2023

Yasmin Santos comentou sobre o assalto na frente de casa

Depois do susto, ao lado da namorada, Ana Sprot, a cantora comentou em suas redes sociais que não conseguiu voltar para sua casa e preferiu ficar hospedada em uma casa alugada, por meio de um aplicativo.

Segundo a cantora, quatro homens armados a renderam quando ela voltava da igreja. Yasmin não informa em que cidade estava, mas a namorada dela, Ana Sprot, que a acompanhava, fala em “alerta para quem mora em São Paulo” ao descrever o que aconteceu.

“Estou bem, levaram apenas meu celular e foi um livramento de Deus. Puxaram meu cabelo, me deram soco no braço, me empurraram contra o braço, apontaram a arma na minha cabeça”, escreveu Yasmin em um dos stories.

