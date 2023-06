Close em reflexo: Georgina Rodríguez surpreende em carrossel de fotos com Cristiano Ronaldo e filhos

Georgina Rodríguez compartilhou mais um carrossel de fotos em suas redes sociais, nesta terça-feira (27), impressionando novamente aos seus quase 50 milhões de seguidores no Instagram. A modelo, de 29 anos de idade, e parceira do craque Cristiano Ronaldo, tem se empenhado nos registros em seu perfil, haja vista a reunião em família dentro de um barco.

Desta vez, a modelo posou em frente a um vidro transparente e capturou seu reflexo, sendo o registro que estampa o carrossel. Em seguida, Georgina Rodríguez revela mais fotos do passeio realizado ao lado de Cristiano Ronaldo e dos filhos.

Na parte de comentários, os fãs da modelo e do jogador não deixaram de depositar suas impressões. Georgina recebeu diversos comentários elogiando os cliques garantidos sob o mar. “A família mais bonita”, comentou um dos seguidores. Confiram mais mensagens deixadas pelos internautas:

“Você está deslumbrante.”

“Georgi você está linda na segunda foto”

“Você é literalmente a perfeição.”

“Família maravilhosa.”

“Aproveitem as férias em família.”

Preocupação da web

Durante os passeios de barco compartilhados nas redes sociais, Georgina Rodríguez chamou a atenção de seus seguidores por um detalhe completamente inusitado. Por parte de alguns, foi demonstrado até mesmo preocupação.

Ao publicar mais registros na última segunda-feira (26), a empresária de 29 anos de idade surge de biquíni entre a água do mar e a escada do barco. Dentre diversos comentários na postagem, alguns usuários da rede demonstraram certa preocupação: o medo de as joias de Georgina Rodríguez serem comprometidas.

Nos cliques, é possível ver a influencer aproveitando o contato com a água do mar ainda portando suas joias. Em alguns comentários, seguidores da famosa demonstraram preocupação com a possibilidade de perda das peças no local. Veja o que disseram: