Chocolate com Pimenta: Essa será a última briga de Márcia e Timóteo na novela

O “felizes para sempre” chega para Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcello Novaes) em Chocolate com Pimenta. Na última semana, o casal se acerta de vez e também fica feliz com o nascimento dos filhos, que quando crescem viram um novo motivo de discussão do par romântico. Afinal, quem não lembra da prima de Ana Francisca (Mariana Ximenes) falando que seu filho não iria brincar no chiqueiro de porcos?

Na última semana da reprise, o casal se torna pais de primeira viagem e a briga volta a dominar o sítio de Margarido (Osmar Prado) e dona Carmem (Laura Cardoso). Em uma cena hilária, a cabeleireira começa a pegar no pé do marido: “Você ainda tá emburrado com a minha pessoa?”, questiona ela, que acaba escutando os lamentos do roceiro: “Parece que você não gosta de eu, Márcia. Você só vê os defeitos”, rebate ele.

Mas, depois disso, o casal se acerta de novo e Márcia diz que é assim mesmo e que esta é a sua forma de mostrar amor pelo marido: “Mas eu sou assim. Eu já pedi desculpa”, justifica a prima da protagonista de Chocolate com Pimenta.

Timóteo também não fica para trás e diz que perdoar a amada também é fácil, mas lembra que existem mágoas que ficam dentro do coração e são difíceis de sarar: “Às vezes, Márcia, eu penso que você casou com eu, mas você só vive desprezando eu”, devolve o caipira, que finalmente perdoa a esposa.

Por se tratar de um final de novela e Márcia e Timóteo não são vilões, tudo vai ficar bem. Na cena, o personagem de Marcello Novaes diz para a cabeleira vivida por Drica Moraes que tudo fica bem entre eles, mas que ela precisa ser mais delicada com suas falas.

Porém, uma outra novidade vai empolgar o casal caipira. Em Chocolate com Pimenta, Márcia anuncia para Timóteo que eles serão pais, deixando ele sem palavras. Depois de um tempo, a criança cresce e eles surgem discutindo de novo: “Márcia, ele é que nem eu, ele adora os bichos, que nem eu”, comenta o neto de Carmen.

A prima de Ana Francisca não aceita a resposta do marido e diz que seu filho “não brinca no chiqueiro” e pede para que ele entenda: “Timóteo, saiba que, haja o que houver, eu sou chique, bem!”, diz Márcia, que já está esperando o segundo herdeiro: “Logo, logo, nós vamos ter um outro leitãozinho”, dispara ela.

