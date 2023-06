Cantora Brisa Star mostra hematomas nas pernas após acidente de ônibus: “Dor fora do normal”

Brisa Star mostra pernas inchadas e com hematomas após acidente de ônibus, no Ceará (Reprodução/Instagram)

A cantora Brisa Star, de 15 anos, que ficou ferida em um acidente de ônibus na cidade de Ipaumirim, no interior do Ceará, mostrou suas pernas inchadas e com hematomas. Em postagem em seu Instagram, ela falou que ainda enfrenta dificuldades para andar, mas ressaltou que, apesar do susto, ela e os 14 feridos estão fora de perigo.

“Minhas duas pernas estão assim. Não estou conseguindo andar sozinha ainda! Depois, venho contar com mais detalhes do momento, foi assustador!”, escreveu ela nos stories. Em seguida, ela postou uma foto com os olhos inchados, momentos após o acidente. “Único registro que eu tenho de quando já estava dentro da ambulância, uma dor fora do normal”, destacou.

O acidente aconteceu na noite de domingo (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu da pista na BR-116 ao acessar uma rotatória e desceu uma ribanceira.

Além da artista, outras 14 pessoas foram socorridas. Algumas das vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Ipaumirim e outras para uma unidade na cidade de Icó. Todas foram atendidas, passaram por exames e já foram liberadas.

Em nota, a assessoria de Brisa Star informou que ela voltava de um show, por volta das 20h, quando houve o acidente. A cantora chegou a ficar hospitalizada, mas também já teve alta.

Cantora Brisa Star e mais 14 pessoas ficaram feridas em acidente de ônibus na BR-116, no Ceará (Reprodução/Instagram)

Sem cinto de segurança

Em entrevista ao site G1, Brisa contou como foi o acidente: “A gente foi passando numa rotatória, num sei, e foi numa curva, onde aconteceu um acidente recente lá. E ‘tava’ chovendo, parece que tinha óleo na pista também. Só sei que a gente tinha acabado de sair de um restaurante, não foram nem cinco minutos, a gente estava conversando e tal, eu estava lá no fundo, conversando também e ia me sentar, só que aí tudo começou a tremer, a gente achou que ‘tava’ passando por algum buraco, só que aí começa virar, o ônibus começou a rodar, rodar muito, e as coisas foram caindo, caindo em mim.”

Ela revelou que não usava o cinto de segurança e, por isso, foi arremessada para a parte dianteira do ônibus. “Eu estava lá no fundo e parei ali na frente, eu estava sem cinto. Na hora que bateu eu só escutei minha mãe e meu pai: ‘Brisa, Brisa’ e eu comecei a chorar de desespero, o pessoal gritando. É uma cena assim, parecendo um filme de terror. Não estava chorando ainda, mas comecei a sentir dor na perna , minha perna está bem inchada”, explicou.

Apesar do susto, ela garantiu que os shows não serão interrompidos. “A gente não vai parar com isso. Foi só uma coisa que pode acontecer, mas, graças a Deus, não teve nada grave.”

Quem é Brisa Star?

Brisa Rocha Ladislau da Conceição, mais conhecida como Brisa Star, é natural de Ibiaí, em Minas Gerais, mas atualmente mora em Fortaleza, no Ceará. Ela gravou sua primeira música, “Dançando”, aos 11 anos.

Em 2020, ela lançou o hit “Se Joga no Passinho”, com o cantor mineiro Thiago Jhonathan, e ganhou o título de “Fadinha do Piseiro”. A música soma mais de 200 milhões de visualizações no YouTube.

Depois disso, ela já fez parcerias com cantores como Zé Vaqueiro, Zé Felipe, João Gomes, Melody, entre outros.

LEIA TAMBÉM: