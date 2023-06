Bailão na mansão: Jojo Todynho teve noite movimentada em sua casa; confira

Aparentemente, Jojo Todynho não tem o que reclamar da segunda-feira. Pelo Storie do Instagram, a famosa mostrou aos seus milhares de seguidores que com ela não tem tempo ruim, até antes de dormir.

Antes de mandar o seu “boa noite” diário, a contratada da TV Globo apareceu dançando “Aí a Mãe Gosta”, hit que está dominando os vídeos de dancinha nas redes sociais: “Passando para dizer que vai começar o bailão, porque eu estou animadíssima, muito animada, esqueça tudo. Eu não vou subir e eu vou colocar o que o meu bailão”, disse Jojo.

Jojo aproveita "bailão" na sala de sua mansão (Reprodução/@jojotodynho)

Animada, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” surgiu com uma taça de bebida na mão e dançando sozinha, mas não teve tempo para desânimo. Quem acompanhou viu a famosa aproveitando cada espaço da sala de sua mansão, que fica no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: Além de perder peso, academia mudou outra coisa em Jojo Todynho e você não percebeu

Mas, como tudo tem um tempo, depois, em outro Storie do Instagram, Jojo apareceu deitada em sua cama e mandou aquele “boa noite” tradicional.

Depois da festa, Jojo Todynho manda "boa noite" para os seguidores (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho aparece com biquíni e chama a atenção dos fãs

Antes desta festa na sala, Jordana também aproveitou o sol do Rio de Janeiro. No domingo (25), a cantora resolveu renovar o bronze e postou uma galeria de fotos de biquíni, que chamaram a atenção dos seus seguidores.

Com um biquíni fio-dental, Jojo mostrou seu corpo real e ainda aproveitou para renovar a marquinha de sol no decote. Nos comentários, os fãs publicaram diversas frases que motivaram a cantora, como “acordei gostosa”, “escultura”, “o bronze em dia”, “quem tem joga né Jojo?”, “tem que tá respeitando a mãe”, “perfeita”, “eu diria poderosa”, “sou fã” e “GG, grande gostosa”.

LEIA TAMBÉM: “Se o DNA comprovar, tenho direito a uma parte da herança”, disse comerciante de 48 anos que alega ser filho de Gugu