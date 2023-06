Anitta deu mais explicações sobre a fic criada no Twitter entre um suposto relacionamento entre ela e a ex-BBB Juliette.

Viajando juntas, o rumor começou devido a proximidade e o status de relacionamento das duas. Contudo, Anitta deu risada ao comentar sobre, dizendo que as duas ‘são irmãs’.

“E eu que acabei de descobrir que existe uma fic no Twitter que eu e Juliette tamo namorando HAHAHAHAHHAA tipo... uma com a outra... Hahahaha a gente é irmã E solteirasssss euemmmm”.

E eu que acabei de descobrir que existe uma fic no Twitter que eu e @juliette tamo namorando HAHAHAHAHHAA tipo... uma com a outra... Hahahaha a gente é irmã E solteirasssss euemmmm — Anitta (@Anitta) June 26, 2023

Juliette não perdeu tempo e também entrou na brincadeira. “Kkkkkkk… assume que tu me ama”, disse a ex-BBB, que completou com “Bora casar (com comunhão de bens) kkkkkk”.

Bora casar (com comunhão de bens) kkkkkk — Juliette (@juliette) June 26, 2023

De acordo com o site F5, as duas celebridades ficaram amigas em 2021, após Juliette sair campeã do Big Brother Brasil.

Em junho, as amigas, juntamente com Jade Picon, Marina Sena e Vivi Wanderley viajaram juntas pela Grécia.

Anitta e Juliette namorando? Cantora fala sobre suposto relacionamento com a ex-BBB Imagem: reprodução Instagram (@amarinasena)

Anitta quebra o próprio recorde em plataforma de streaming com música polêmica

Com o lançamento da música ‘Funk Rave’, Anitta chegou à posição 85 do TOP 200 Global do Spotify, com 1.675,267 milhões de streams na obra, segundo o site Vogue.

A música considerada polêmica bateu seu próprio recorde, que antes pertencia a ‘Boys Don’t Cry’, lançada em 2022 e com 1.492 milhões de streams.

Além do maior lançamento brasileiro de uma música solo, ‘Funk Rave’ também se tornou a música solo brasileira com mais execuções internacionais no lançamento, com 480 mil.

Lançado na última sexta-feira (23), o clipe continua em 1º lugar nas músicas em alta no Youtube, somando até o momento quase 6 milhões de visualizações.

