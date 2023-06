‘Amor incondicional’: Laura Cardoso defende sua personagem em Mulheres de Areia

Laura Cardoso está em dose dupla no Edição Especial, se despedindo de Carmen, de Chocolate com Pimenta, a veterana dá vida também a Isaura, na reprise de Mulheres de Areia, que é mãe das gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Gloria Pires.

Com a volta da trama, nesta segunda-feira (26), a atriz diz que sua personagem era uma mulher simples, casada com o pescador Floriano (Sebastião Vasconcellos), mas lembra que ela também sensibilizou quem acompanhou a produção ao demonstrar maior preocupação com Raquel: “Ela tinha duas filhas . Quem sabe ela defendia a má porque achava que ela era quem mais necessitava?”, questiona a famosa.

Segundo Laura Cardoso, sua personagem em Mulheres de Areia deixou um importante legado: “O amor incondicional que ela tinha pelas filhas, isso ela deixou. Ela amava desesperadamente, tanto uma como a outra”, afirmou a veterana sobre Isaura, que é a única que sabe de um dos maiores segredos da novela da Globo.

Mulheres de Areia: Laura Cardoso aplaude o elenco da novela da Globo (Reprodução/Globo)

Na trama, ela é fundamental, já que, após as gêmeas sofrerem um acidente no mar e todos da cidade de Pontal d’Areia acreditarem que Raquel morreu, e Ruth assume o lugar da irmã, ela é a única que sabe da troca, além do escultor Tonho da Lua (Marcos Frota).

LEIA TAMBÉM: ‘Êxtase’: Mãe de Lexa reagiu desta forma ao saber da reconciliação com Guimê

Mas, em Mulheres de Areia, Raquel, na verdade, sobrevive, pois consegue nadar até uma ilha próxima e se esconder em um barraco abandonado. Isaura encontra a filha e guarda esse segredo, se doando ao máximo por ambas até o final.

Mulheres de Areia: Guilherme Fontes e Gloria Pires, vivem Marcos e Ruth na novela (Divulgação/Globo)

Sobre o retorno da novela, Laura Cardoso ainda disse que a produção teve um grande elenco e diretores especiais e, por isso, marcou a história da televisão brasileira.

Com autoria de Ivani Ribeiro e colaboração de Solange Castro Neves, a reprise de Mulheres de Areia segue dividindo o horário da Edição Especial, nas tardes da Globo, com Chocolate com Pimenta, que chega ao fim na sexta-feira (30). A direção geral é de Wolf Maya.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Essa será a última briga de Márcia e Timóteo na novela