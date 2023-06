Além de Neymar, influenciadora trans revela que ficou com outros famosos; veja quem são

A influenciadora, cantora e compositora Sophia Barclay jogou uma bomba nas redes sociais ao revelar que já ficou com o atacante brasileiro Neymar e que ele teria obrigado durante uma festa e que ele queria que ela assinasse um acordo de confidencialidade sobre o relacionamento dos dois.

“Ele pediu para mim e para as mulheres que estavam presentes assinarem um contrato de sigilo, mas eu conversei com ele e consegui reverter para não assinar”, disse.

Mas o atleta brasileiro não é o único famoso com quem ela se envolveu, Sophia revelou recentemente na imprensa ter vivido um breve caso com o ator Thomaz Costa, ex-namorado da atriz Larissa Manoela e disse que ia com frequência nas festas particulares do cantor Nego do Borel, mesmo na época em que o funkeiro namorava a atriz Duda Reis.

Outro caso revelado pela influenciadora foi uma proposta feita pelo rapper Filipe Ret para que participasse de sexo a três, com ele e sua namorada, e insinuou que ela deveria ser a ‘ativa’ da relação. Ela mostrou prints da conversa onde o rapper pede para que ela mande fotos da genitália para ele mostrar à namorada.

Sobre esse evento, Sophia disse que se sentiu desvalorizada e marginalizada. “Não é porque eu sou uma mulher trans que devo ser um objeto sexual. É sobre isso que eu luto todos os dias. Quero mostrar a todos que, sendo uma pessoa transgênera, eu posso conquistar o impossível”, disse,

QUEM É SOPHIA BARCLAY?

Nascida em Guarulhos, em São Paulo, Sophia Barclay tem 23 anos e assumiu sua homossexualidade com 15 anos, quando foi espancada e expulsa de casa pelo pai. Em 2016 começou a trabalhar como Drag Queen. Em 2020 contou sua história nas redes sociais e teve mais de 2 milhões de visualizações, tornando-se influenciadora digital. Em 2021 partiu para a carreira de compositora e cantora.