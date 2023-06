Web fica ‘preocupada’ com detalhe inusitado durante passeio de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo: ‘Cuidado’

Com diversos registros de passeio em família, Georgina Rodríguez segue encantando seus quase 50 milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar os momentos na rede social. No entanto, a modelo e parceira do craque Cristiano Ronaldo chamou a atenção de alguns internautas de um modo inusitado.

Ao compartilhar mais registros nesta segunda-feira (26), a empresária de 29 anos de idade surge de biquíni entre a água do mar e a escada do barco. Dentre diversos comentários na postagem, alguns usuários da rede demonstraram certa preocupação: o medo de as joias de Georgina Rodríguez serem comprometidas.

Nos cliques, é possível ver a influencer aproveitando o contato com a água do mar ainda portando suas joias. Em alguns comentários, seguidores da famosa demonstraram preocupação com a possibilidade de perda das peças no local.

“Mulher, cuidado com essas joias no mar”, alertou uma seguidora de Georgina. “Minha ansiedade vendo as joias no mar”, comentou outra, acompanhado de emojis de preocupação.

“Eu NÃO conseguiria nadar com todas aquelas jóias em mim para ser honesta... cairiam e sei que eu ficaria de coração partido”, observou outra internauta.

Interferência de haters e defesa na web

Georgina Rodríguez recebeu duras críticas em suas redes sociais, ao compartilhar registros de biquíni na última sexta-feira (23), enquanto aproveitava o passeio de barco ao lado do parceiro, o jogador Cristiano Ronaldo. No entanto, as acusações foram apontadas como de cunho machista por alguns seguidores da famosa, que logo foi defendida.

Com a legenda “Marzinho lindo”, a influencer compartilhou um carrossel mostrando vários registros de seu passeio ao lado do jogador da seleção portuguesa. A modelo recebeu cliques na escada entre o barco e o mar, descansando na canga, sorrindo ao lado do craque e até mesmo uma tartaruga teve seu momento de fama na rede social.

Veja os comentários de defesa após o compartilhamento da modelo nas redes sociais:

Georgina Rodríguez é defendida de haters após surgir ao lado de Cristiano Ronaldo de biquíni: ‘Deixe-a em paz’